A F1 está de volta. Os favoritos, os estreantes e outras coisas a saber para a temporada de 2025

A temporada de 2025 da Fórmula 1 está prestes a começar. Pela primeira vez desde 2019, o campeonato começa em Melbourne, na Austrália, num ambiente que favorece sempre o sentimento de regresso à escola – ou ao recreio, neste caso.

Esta pode ser uma época clássica, se a competitividade da segunda metade de 2024, com quatro equipas a trocar vitórias, se mantiver. Os três dias de testes pré-temporada no Bahrain, no final de fevereiro, deixaram pistas de que a McLaren pode ter alguma vantagem sobre Mercedes, Ferrari e Red Bull. No entanto, o tamanho e abrangência dessa vantagem perante as diferentes exigências dos 24 circuitos no calendário está por perceber.

A única coisa certa é que a história de 2025 será afetada pela mudança completa das regras em 2026, que vai forçar as equipas a mudar cedo recursos para o novo carro se não quiserem começar o novo ciclo da F1 em desvantagem.

Quem é o favorito?

A performance relativa de cada equipa e carro no final de 2024 e os sinais dados nos testes pré-temporada são as únicas duas formas de descortinar uma resposta à pergunta mais frequente. Essa resposta aponta para a McLaren.

A equipa papaia acabou 2024 com o carro mais forte do pelotão, com alguma vantagem sobre a Ferrari e a Red Bull e mais adaptabilidade a pistas com diferentes exigências. Os três dias no Bahrain parecem mostrar que essa tendência se mantém, embora não seja possível perceber, ainda, a adaptabilidade do carro.