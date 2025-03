Rui Marques: "Ainda brinquei em karting, mas o 'bichinho' pela parte organizativa acabou por substituir a parte de piloto"

Como funciona o processo de escolha de diretor de corrida de F1? Foi logo convidado diretamente ou havia mais três ou quatro candidatos e foi necessário um grande processo de testes?

Eu já estava há três anos a fazer a Fórmula 2 e há um a fazer a Fórmula 2 e Fórmula 3.

A FIA tenta sempre ter alguém, caso aconteça alguma coisa ao número 1, que o possa substituir. E eu estava nesse processo em que, sendo já da Fórmula 2, já estava a acompanhar algumas provas da Fórmula 1, para poder precisamente estar pronto para, a qualquer momento que fosse necessário, poder assumir o cargo. É um processo que eu também farei no futuro com alguém, para que, se houver algum problema, uma prova que eu não possa ir, qualquer coisa, essa pessoa esteja o mais pronta possível para me substituir.

Isso é algo que a FIA hoje em dia tem para todas as posições: ter, no mínimo, mais uma pessoa que esteja disponível e com conhecimento para assumir o cargo. Portanto, fez parte desse processo. Não foi um concurso, não há mais candidatos. O objetivo era eu estar pronto para caso fosse necessário. Quando a FIA entendeu que era necessário, entrei eu.

Resumidamente, o que faz um diretor de corridas durante um fim de semana de Grande Prémio?

Num fim de semana de Grande Prémio, o que o diretor faz é, no fundo, dirigir a corrida. De cada vez que os pilotos vão para a pista, sou eu a dirigir o treino ou a corrida. Ou seja, a decisão de parar um piloto durante o treino, de meter um "safety car" ou um "virtual safety car" na corrida, tudo isso passa por mim. Como é lógico, não sou eu sozinho, é uma equipa que está comigo. Somos cinco no Race Control ["Controlo de Corrida"].

Tenho uma adjunta, tenho um diretor desportivo – que é quem normalmente fala com as equipas –, tenho um operador de sistemas – que é quem põe as mensagens todas no sistema – e tenho um operador – que é quem mostra todos os "replays" ["repetições"] de que eu preciso e controla os “track limits”. Portanto, isto não é “one-man show”, é um trabalho de equipa.

Fora dos Grandes Prémios, há também bastante trabalho, que é toda a preparação para os Grandes Prémios. Nós, neste momento, já estamos a preparar coisas para meio do ano e estamos, por exemplo, a preparar corridas para 2026. Há todo um trabalho fora das pistas, fora do fim de semana de corrida, que também tem de ser feito e que é feito pelo diretor da Fórmula 1.

O diretor de corridas também está em contacto com as equipas e os comissários...

Falo com muita gente. Entre nós [no Race Control] falamos através do "headset" [auscultadores], mas também oiço os chefes de equipa e posso falar com eles, se entender que o devo fazer. Não está designado ser eu a fazer, por uma questão de não perder o foco na corrida ou no que estiver a acontecer em pista.

Há também outra personagem, o diretor de prova – que é alguém do circuito – que é, no fundo, quem conhece os comissários e fala com eles. Quando nós pedimos a um comissário que vá à pista, eu não falo diretamente com o comissário, mas peço ao diretor de prova e é ele que vai falar com eles. Ao mesmo tempo, temos também o delegado técnico, temos os comissários desportivos, com quem nós falamos de cada vez que há algum incidente para eles analisarem e tomarem decisões. Portanto, são duas horas intensas.