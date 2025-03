Red Bull troca Lawson por Tsunoda após duas corridas. O pesadelo do segundo carro continua

O que é que Verstappen quer de um carro? Pelas suas próprias palavras, “um carro ‘pontiagudo’, mas com uma traseira que é só estável o suficiente para ter um equilíbrio controlado”. “Gosto de uma frente forte. Não gosto de mesmo de subviragem. Mata toda a sensação do carro. Uma frente forte com uma traseira que está apenas no limite”, pede Max. Subviragem é o nome do fenómeno quando o carro vira menos do que se pede através do volante.

Verstappen tende a começar uma curva com uma introdução suave, que passa a ser mais agressiva quando sente que o carro vai aguentar. O que o distingue é a sensibilidade para sentir esse ponto de equilíbrio, numa troca entre a rotação e um deslize controlado do carro. Verstappen faz ajustes minúsculos com o pedal do travão e o volante, mantendo o carro em rotação com uma velocidade superior, em controlo do deslize, sem perder a traseira (o que obriga a usar mais agressivamente o travão e faz perder várias décimas numa curva).