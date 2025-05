McLaren domina F1 e deixa o resto à espera de um reset. O balanço a 25% da temporada

As previsões cumpriram-se. Com 246 pontos depois de seis Grandes Prémios, a McLaren lidera o campeonato de construtores da Fórmula 1 com quase o dobro dos pontos da Mercedes, a segunda classificada, e tem os dois pilotos nos primeiros dois lugares da tabela. As outras equipas estão agora à espera, e até a desesperar, pelo reset que pode aparecer em Barcelona, a nona corrida do ano, já no segundo terço da temporada de 2025.

Oscar Piastri lidera o campeonato e tem sido uma das estrelas do ano, a par de um Max Verstappen cada vez mais implacável. George Russell e Charles Leclerc destacam-se por extrair o máximo dos respetivos carros, enquanto Kimi Antonelli mostra o potencial para ser campeão no futuro.

Respeitando a ordem no campeonato de construtores, a Renascença faz o balanço da temporada até agora, num ano em que a qualificação ganhou uma importância maior — porque as diferenças entre as equipas tendem a ser reduzidas.