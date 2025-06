Ivan Domingues: "Assim que passei para a liderança, meti na cabeça que não ia sair da pista sem ser com o primeiro lugar"

Logo numa fase inicial, fica em primeiro na corrida. Quando é que começou a tornar-se real que vamos mesmo ganhar o "sprint"? Assim que passei para a liderança, meti logo na cabeça que não ia sair da pista sem ser com o primeiro lugar. Mas isto são tudo pensamentos que acontecem dentro da minha cabeça. Se os pilotos atrás estivessem mais rápidos e eu não me pudesse defender, não poderia fazer nada. Mas sem dúvida que o "mindset" e a maneira de encarar a corrida foi para vencer, especialmente depois daquela primeira volta. E talvez ali nas últimas cinco voltas foi quando comecei a perceber que, curva após curva, volta após volta, a vitória viria para Portugal.

Qual é a sensação, como é que olha agora para a vitória conseguida no sábado? É uma grande felicidade, especialmente num campeonato tão emblemático e tão disputado como a Fórmula 3. Somos os 30 miúdos da minha idade mais rápidos do mundo e poder ter trazido a vitória para Portugal é muito importante e é uma coisa de que me orgulho muito.

Ivan também fala com a Renascença sobre a "deceção" no Mónaco, o que esperar da Áustria e de Silverstone, e de como irá encarar o resto da época.

O piloto português, de 19 anos, conquistou o "sprint" do Grande Prémio de Barcelona , no passado sábado, algo que não esconde ser um "orgulho". Em entrevista a Bola Branca , Ivan Domingues conta como tudo se passou e que, assim que passou para a liderança, interiorizou logo que "não ia sair da pista sem ser com o primeiro lugar".

Para esta corrida em Barcelona mudou alguma coisa no carro? Houve alguma coisa que tenham feito diferente ou foi mais a circunstância da corrida?

Não. Como é óbvio, mudou alguma coisa, mas não foi especificamente para Barcelona. Foi talvez ainda mais para o Mónaco, onde embora o resultado não tenha sido o esperado, saímos de Portugal muito confiantes de que íamos voltar com um troféu. E depois de na qualificação termos ficado tão perto dessa possibilidade, mas não ter acontecido, ficámos com muita raiva e um bocadinho dececionados. Em Barcelona, continuámos com a mesma abordagem. Preparámos muito bem a corrida de Barcelona, da mesma maneira que preparámos o Mónaco, mas as coisas deram um clique, correram bem e foi um fim de semana calmo, em que as coisas estavam a fluir. Foi um fim de semana "top".

Este é só o seu primeiro ano na Fórmula 3. Como é que tem sido a adaptação? Estava a faltar um resultado como o deste fim de semana para ganhar alguma confiança? Porque chegando a um contexto diferente imagino que não se entre logo de peito feito, logo confiante para lutar por corridas...

Nós sabemos que a Fórmula 3 é um campeonato muito disputado, muito difícil, tendo em conta as poucas voltas que nós temos em treinos antes de começar a temporada e durante a temporada. E mesmo no fim de semana da corrida, fazemos quatro voltas antes de entrar na qualificação, para tomar tempos. Por isso, sabíamos que o primeiro ano neste campeonato é complicadíssimo, tendo em conta que temos outros pilotos que estão a repetir pelo segundo ano e pelo terceiro ano, mas as expectativas eram altas. Tivemos um bocadinho mais dificuldades no início do que estávamos à espera, vou ser sincero, mas continuámos a trabalhar onde era preciso melhorar e, para Barcelona, deu o clique. No Mónaco, não aconteceu por acaso, porque estávamos muito perto ali de conseguir também fazer algo especial. Felizmente, correu bem em Barcelona e, agora, vamos continuar a trabalhar para continuar a melhorar.

O que é que neste momento passa pela cabeça, é possível sonhar por mais?

Nós tivemos agora a primeira vitória, mas não vamos mudar a maneira como encaramos as corridas e cada fim de semana. É continuar a aprender, continuar a melhorar, porque cada fim de semana é um fim de semana diferente. Lá por ter ganho em Barcelona não quer dizer que agora vai ser tudo mais fácil, até pelo contrário. Por isso, agora, é continuar. Já estamos a pensar em Red Bull Ring e em Silverstone, que vão ser de novo duas etapas em duas semanas seguidas. É focar muito na preparação destas duas pistas, para poder trazer o melhor resultado possível para casa.

São duas pistas também icónicas, Áustria e depois o Reino Unido. O que é que espera agora para estes dois fins de semana?

Vão ser duas corridas muito competitivas. São duas pistas rápidas, especialmente no Reino Unido. Embora ali em Red Bull Ring haja algumas coisas um bocadinho mais lentas, mas a qualificação vai ser muito importante para conseguir pontuar em ambas as corridas e lutar por possíveis pódios.