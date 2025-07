Com a época de F1 a meio, o que se segue? McLaren a caminho dos títulos, nove equipas rumo a 2026

Oscar Piastri deu, face a 2024, um salto nas performances em corrida, sendo atualmente o piloto com mais vitórias (cinco) em 2025. Numa altura em que tudo parecia estar do lado do jovem australiano, o britânico Lando Norris recuperou velocidade e brilho para vencer as duas corridas mais recentes — incluindo em Silverstone, o que só pode ajudar no capítulo da confiança.

É pouco claro se a recuperação de Norris se deve aos ajustes na suspensão dianteira (que Piastri ainda não utilizou) lhe darem mais conforto no momento de extrair o máximo do carro, ou se é apenas fruto do trabalho mental necessário para chegar ao título.

Com os dois pilotos tão próximos um do outro, a McLaren pouco mais pode fazer do que manter o carro na melhor condição, continuar a operar com poucos ou nenhuns erros, dar liberdade a Piastri e Norris, e ver o que acontece — tal como todos os adeptos. Cabe aos pilotos colocarem-se na posição de beneficiar de possíveis ordens de equipa, e evitar colisões como a do Canadá.