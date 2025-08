Leclerc perdeu 1,4 segundos por volta no GP Hungria com um misterioso problema no chassis

Qual a razão para isto tudo? A primeira teoria a aparecer, do bem-informado jornalista britânico Mark Hughes, aponta para uma aposta da Ferrari numa altura ao solo mais arriscada (ou seja, reduzida), que trouxe benefícios nos ventos cruzados do final da qualificação e do início da corrida, mas que seria preciso gerir durante a corrida para evitar uma nova desqualificação.

A forma de gestão escolhida pela Scuderia terá sido, continua a teoria, aumentar as pressões dos pneus para aumentar a altura do carro ao solo — o que pode ter levado os pneus a sobreaquecer facilmente, e explicaria os tempos por volta inconsistentes de Leclerc na última parte da corrida.

Norris só ganhou tempo a Piastri em 12 voltas

A expectativa geral era que o GP da Hungria voltasse a ser uma corrida em que o ideal era trocar de pneus duas vezes. E teria sido, em condições normais — mas Charles Leclerc atirou essas condições janela fora com a pole position no sábado.

A presença e resistência do Ferrari na frente da corrida, depois de um arranque menos bom dos McLaren e de Oscar Piastri não conseguir fugir ao ‘ar sujo’ (com turbulência) provocado por Leclerc, alterou as regras do jogo. Isso tornou-se visível assim que um McLaren circulou em ‘ar limpo’ — sem carros à vista por umas centenas de metros.

Por resultado da estratégia e da incapacidade também de Lando Norris ultrapassar um carro, o Mercedes de Russell, seria esse McLaren, o menos bem colocado, a ter esse privilégio. Com a equipa laranja papaia a ter de adaptar a estratégia de Piastri à necessidade de derrotar Leclerc, o jovem australiano apenas jogou as cartas como queria na segunda ida às boxes, quando já era tarde demais para derrotar o colega de equipa.