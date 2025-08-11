Cadillac, a nova equipa da F1 em 2026: pronta para ficar em último, com inspiração no programa lunar

O mesmo é dizer que Graeme Lowdon já passou pelos piores momentos possíveis de uma equipa, e sabe o que é preciso para não voltar lá. Isso significa que não há promessas de sucesso instantâneo.

“Já andamos aqui há tempo suficiente para saber que a Fórmula 1 é incrivelmente difícil, portanto não vão ver esta equipa a prometer demasiado de forma alguma”, disse o líder da operação aos jornalistas em julho, apontando que, contudo, “as ambições são ilimitadas”.

“Temos discussões sobre quais devem ser as nossas expectativas devem ser e a melhor forma que tenho de descrever aos nossos acionistas é assim: imaginem ter uma equipa de F1 há dez anos e depois outra equipa aparece e derrota-vos. Ficariam abesbílicos, ficariam tão irritados, portanto têm de assumir que qualquer nova equipa que chegue vai ficar em último”, aponta Lowdon.

Apesar disso, a equipa pode ter oportunidade de não ser a pior das 11 devido à mudança completa dos regulamentos técnicos.

Espremer os petabytes até sair um carro

A preparar-se para a F1 desde 2023, a equipa que resulta da parceria entre a Andretti (equipa histórica da IndyCar) e a General Motors candidatou-se, inicialmente, a entrar na F1 em 2025 — e começou a trabalhar num carro para as regras atuais. Em meados de 2024, ainda sem entrada garantida na F1, começou a trabalhar no carro de 2026 — com meses de avanço face às equipas atuais, proibidas de trabalhar no projeto de 2026 até ao dia 1 de janeiro deste ano. Sem túnel de vento próprio, está a utilizar o da Toyota em Colónia, utilizado até ao ano passado pela McLaren.

Outra vantagem da Cadillac é não ter de cumprir os limites de testes aerodinâmicos (no túnel de vento e nos programas de fluidodinâmica computacional, que simulam o comportamento do ar como fluído em interação com o carro) até meados de março de 2026. Até julho, quando se apresentou formalmente à imprensa, a equipa já tinha acumulado mais de cinco petabytes (5.000 terabytes) de dados informáticos.

Por outro lado, até ver a candidatura à F1 aprovada, a equipa não tinha os pneus específicos para o túnel de vento (com 60% do tamanho real) fabricados pela Pirelli, tendo de criar os seus sob o risco de um erro nesse processo perturbar o trabalho de engenharia do carro.