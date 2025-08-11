Cadillac, a nova equipa da F1 em 2026: pronta para ficar em último, com inspiração no programa lunar

11 ago, 2025 - 14:00 • João Pedro Quesado
A F1 está oficialmente fechada para férias de verão. Todas as equipas são obrigadas a parar tudo — incluindo mensagens sobre detalhes dos carros — durante duas semanas. Na verdade, nem todas: a Cadillac, equipa totalmente nova que vai entrar na Fórmula 1 em 2026, não está obrigada a parar — mas vai fazê-lo na mesma, como parte das preparações para a estreia no campeonato mundial.
A Cadillac teve luz verde para ser a 11.ª equipa da F1 em março deste ano — um culminar tardio de um processo que tinha começado dois anos antes, e que tinha sido contencioso ao ponto de envolver investigações judiciais à F1 pelo Congresso e justiça norte-americanas. Aceitar aumentar para 450 milhões de dólares o pagamento às dez atuais equipas também terá ajudado a conseguir a aprovação.
Nove meses são insuficientes para montar uma equipa do zero, por isso, a Cadillac — criada sobre a estrutura da histórica equipa Andretti, que era o nome principal no início da candidatura à F1 — já tinha começado esse trabalho, correndo, desde 2023, o risco de tudo ser deitado ao lixo com uma reprovação de um acordo comercial pela F1.
O diretor da equipa é Graeme Lowdon, um empresário experiente na F1. A entrada no “circo ambulante” do desporto motorizado deu-se com a criação da equipa Virgin — uma de três formações que se estrearam na F1 em 2010, nunca descolando do fundo do pelotão enquanto estavam em permanente estado de desespero financeiro. Lowdon, que já era diretor de uma equipa dedicada aos campeonatos juniores (a Manor), usou as ligações que tinha com Richard Branson através do setor ferroviário para criar a equipa.
Essa equipa, liderada por Lowdon, foi a mais duradoura das três: apenas fechou na véspera da temporada de 2017, já depois de passar por quatro nomes. Foi por essa equipa que Jules Bianchi, o último piloto a morrer na F1, competiu. O fim da equipa chegou quando Felipe Nasr, um piloto que a formação tinha contratado para 2017, marcou dois pontos pela Sauber no GP do Brasil de 2016 — fazendo a então Manor sair dos lugares com direito a prémio monetário e fechar definitivamente.
O mesmo é dizer que Graeme Lowdon já passou pelos piores momentos possíveis de uma equipa, e sabe o que é preciso para não voltar lá. Isso significa que não há promessas de sucesso instantâneo.
“Já andamos aqui há tempo suficiente para saber que a Fórmula 1 é incrivelmente difícil, portanto não vão ver esta equipa a prometer demasiado de forma alguma”, disse o líder da operação aos jornalistas em julho, apontando que, contudo, “as ambições são ilimitadas”.
“Temos discussões sobre quais devem ser as nossas expectativas devem ser e a melhor forma que tenho de descrever aos nossos acionistas é assim: imaginem ter uma equipa de F1 há dez anos e depois outra equipa aparece e derrota-vos. Ficariam abesbílicos, ficariam tão irritados, portanto têm de assumir que qualquer nova equipa que chegue vai ficar em último”, aponta Lowdon.
Apesar disso, a equipa pode ter oportunidade de não ser a pior das 11 devido à mudança completa dos regulamentos técnicos.
A preparar-se para a F1 desde 2023, a equipa que resulta da parceria entre a Andretti (equipa histórica da IndyCar) e a General Motors candidatou-se, inicialmente, a entrar na F1 em 2025 — e começou a trabalhar num carro para as regras atuais. Em meados de 2024, ainda sem entrada garantida na F1, começou a trabalhar no carro de 2026 — com meses de avanço face às equipas atuais, proibidas de trabalhar no projeto de 2026 até ao dia 1 de janeiro deste ano. Sem túnel de vento próprio, está a utilizar o da Toyota em Colónia, utilizado até ao ano passado pela McLaren.
Outra vantagem da Cadillac é não ter de cumprir os limites de testes aerodinâmicos (no túnel de vento e nos programas de fluidodinâmica computacional, que simulam o comportamento do ar como fluído em interação com o carro) até meados de março de 2026. Até julho, quando se apresentou formalmente à imprensa, a equipa já tinha acumulado mais de cinco petabytes (5.000 terabytes) de dados informáticos.
Por outro lado, até ver a candidatura à F1 aprovada, a equipa não tinha os pneus específicos para o túnel de vento (com 60% do tamanho real) fabricados pela Pirelli, tendo de criar os seus sob o risco de um erro nesse processo perturbar o trabalho de engenharia do carro.
A equipa também já produziu uma monocoque — a parte central do chassis de um carro de F1, onde se senta o piloto — para testar as capacidades de produção internas e de fornecedores. Além disso, simulou os testes de embate e carga mandatados pela Federação Internacional do Automóvel para atingir a segurança necessária.
Todo este trabalho assegura que a equipa não vai passar a vergonha da outra equipa que se devia ter estreado na F1 em 2010, mas nunca chegou a andar em pista: curiosamente, também um projeto norte-americano, chamado de USF1.
Nascida à pressa e sem garantias do financiamento sólido necessário, a USF1 nem sequer chegou a ter um carro construído, e admitiu derrota a uma semana de ter de estar no Bahrein para a primeira corrida. No mesmo ano, outra das equipas novas, a Campos Meta (que mudou de nome para Hispania ainda antes da estreia), faltou a todos os testes pré-temporada, entrando a frio no primeiro Grande Prémio — a equipa nunca se endireitou e faliu no final de 2012.
A Cadillac tem vantagens sobre os projetos falhados de 2010. Além do apoio de uma construtora automóvel e dos limites orçamentais da F1, que melhoraram consideravelmente as finanças de todas as equipas ao assegurar que o campeonato não é um poço sem fundo, há a experiência dos líderes.
Muitos desses líderes têm experiência na mesma equipa, a Renault da era de Fernando Alonso: Pat Symonds, consultor da engenharia, era diretor técnico; Nick Chester, diretor técnico, era responsável pelo lado mecânico do carro; Rob White, diretor de operações, era diretor das operações de motores.
Não são, contudo, os nomes dos diretores de engenharia e operações que vendem jornais e fomentam cliques. Para isso, é preciso falar de pilotos, e já praticamente todos os que não competem na F1 este ano viram o nome associado à Cadillac.
Nas notícias já apareceram os nomes de Valtteri Bottas (reserva da Mercedes), Sergio Pérez, Zhou Guanyu (reserva da Ferrari), Jack Doohan (Alpine), Mick Schumacher (piloto da Alpine no Mundial de Resistência), Felipe Drugovich (reserva da Aston Martin e piloto da Cadillac em corridas de resistência), Frederik Vesti (reserva da Mercedes), Alexander Dunne (júnior da McLaren) e Paul Aron (júnior da Alpine). Isto além do norte-americano Colton Herta, e do espanhol Alex Palou, ambos a competir nos EUA, na IndyCar — Palou sagrou-se campeão pela quarta vez este domingo.
Sem falta de opções, e sendo a única equipa que tem dois lugares realmente livres, a Cadillac não tem pressa. “Sabemos quem está no mercado, temos uma boa ideia do que precisamos, mas ainda falta um bocado para chegar a essa fase” de fechar contratos, segundo Graeme Lowdon.
Apesar disso, o diretor da Cadillac reconhece que “dizer que uma equipa nova beneficiaria de ter pessoas experientes no primeiro ano de corridas é um argumento muito forte”. Valtteri Bottas e Sergio Pérez correspondem a essa descrição e podem perfeitamente ser a prioridade — os restantes são opções de recurso com uma política de garantia bastante segura.
A única coisa certa é que Daniel Ricciardo não vai regressar à F1 por esta via: como o próprio garantiu não estar interessado em voltar, Graeme Lowdon afirmou que, “se preciso de convencer alguém, então é a pessoa errada”.
Por toda a magia e sonhos envolvidos em montar uma equipa de Fórmula 1 do zero, o dia a dia é de mundanidade pura. Para assegurar que toda a mundanidade necessária é gerível, é preciso contratar funcionários.
Uma passagem pela mundana página de LinkedIn da equipa revela que há, a 11 de agosto, 60 vagas disponíveis na equipa, para funções desde a comunicação às várias engenharias necessárias, passando pela coordenação logística, inspeção de qualidade, operadores de máquinas para o fabrico de peças, e muito mais. A equipa quer ter 600 trabalhadores quando se estrear em pista — em julho, estava perto de alcançar 70% desse objetivo.
Contudo, as atuais equipas são formações de cerca de mil trabalhadores — as principais equipas estão acima desse número há cerca de uma década, mesmo sem contar as divisões que fabricam os motores. A Cadillac pode começar com menos porque vai depender bastante de outsourcing no início do projeto — um resultado direto de ter de construir instalações que não existiam.
É um risco necessário, já que as equipas preferem ter o maior controlo possível sobre todas as fases do fabrico. E a Cadillac promete que vai lá chegar, mas sem internalizar a produção sem certezas dos benefícios: “Vamos internalizar certos fabricos dependendo do que é a coisa certa a fazer”, disse Graeme Lowdon.
Para os trabalhadores que já estão na equipa, mas não fazem parte da engenharia e produção do novo carro, é preciso treinar e assegurar que as operações em pista vão ser bem oleadas. A equipa já simulou um Grande Prémio completo este ano, durante o GP de Espanha, “espelhando tudo o que se faria durante um fim de semana de corrida, desde reuniões de estratégia a reuniões de fiabilidade”.
“Fizemos todas as sessões no simulador, procuramos melhorar a performance durante o fim de semana e simulamos a corrida também”, continuou Lowdon, explicando que “fazer um exercício destes ajuda a provar que coisas como os sistemas de software funcionam, e também ajuda a habituar a ouvir a voz das pessoas”.
O treino inclui cumprir os fechos obrigatórios das fábricas, que a Cadillac ainda não tem de cumprir. Isso significa que, neste momento, a equipa está fechada por 14 dias, e que o vai fazer novamente no período do Natal, quando é obrigatório parar as operações por nove dias.
Um factor que ajudou a assegurar o lugar da equipa na F1 — além das investigações judiciais nos EUA, apesar de a Fórmula 1 insiste que não tiveram influência — é a garantia da entrada da Cadillac como fabricante e fornecedora de motores.
Essa entrada está agendada para 2029, mas o calendário pode mudar. Ainda antes dos novos motores de 2026 entrarem em ação, com uma divisão a meio da potência entre o motor de combustão interna e uma parte elétrica simplificada, o debate sobre como corrigir essa fórmula tem sido constante ao longo deste ano.
Essas potenciais mudanças dependem, tanto na mecânica como no calendário, do acordo das fabricantes de motores — Ferrari, Mercedes, Honda, Ford/Red Bull, Cadillac e Audi. O plano original era dar pelo menos cinco anos aos novos motores sem alterações na fórmula, o que os levaria até ao final de 2030.
Até os motores da Cadillac chegarem, a equipa vai ser cliente da Ferrari. Para já, a fábrica ainda está a ser construída, e só quando a infraestrutura estiver mais perto da conclusão é que será possível começar a contratar trabalhadores na quantidade necessária para essa parte da operação.
Uma tendência das equipas de F1, além de tentar ter o maior número de processos de fabrico dentro de portas, é concentrar-se geograficamente. A Cadillac não vai seguir essa tendência.
A equipa está atualmente espalhada por seis edifícios (que serão reduzidos para quatro) na zona industrial de Silverstone, à beira do circuito no Reino Unido, e vai ter um pé nos Estados Unidos: está a construir um quartel-general em Fishers, no estado do Indiana, para ser o principal centro de produção da Cadillac, e também vai trabalhar a partir de centros técnicos da General Motors no Michigan e Carolina do Norte.
Além de assegurar contas de telefone astronómicas, esta fragmentação traz a garantia de descoordenação e disfunção. Para contrariar esse risco, a comunicação e uma estrutura forte são fulcrais.
“Precisamos de engenheiros a falar com engenheiros. Temos procurado ter uma estrutura de gestão plana, muito modelada no programa Apollo”, revela Graeme Lowdon. “Não estamos a pôr um homem na lua, mas às vezes parece”.
“As equipas de corridas são frequentemente descritas em termos militares”, continua Lowdon. “A típica estrutura militar é de comando e controlo, alguém dá ordens e as pessoas fazem as coisas. Quando há vários locais, isso torna-se um desafio enorme, e o que não se pode ter é um engenheiro a ter de subir e descer numa hierarquia em particular e depois saltar, no nosso caso, não só para uma localização diferente, mas para todo um país diferente”.
“Em vez disso, é uma estrutura diferente, onde há um controlo de missão em vez de comando e controlo. Toda a gente sabe qual é a missão, sabem o que precisa de ser feito”, explica o diretor da equipa. Isto traduz-se em departamentos com autonomia para atingir objetivos definidos, que podem comunicar entre si — a equipa terá pelo menos 12 departamentos diferentes.
“A dificuldade real é ser competitivo, e é aí que é preciso continuar a melhorar do nosso lado”, admite Lowdon, avisando que a equipa só pode ter efeito sobre coisas ao seu alcance. O sucesso da primeira nova equipa de Fórmula 1 desde 2016 vai ser “maximizar tudo” — chegar à Lua do desporto motorizado fica para mais tarde.
A primeira temporada da Cadillac na F1 começa oficialmente a 6 de março de 2026, com o GP da Austrália. Antes, há testes de pré-temporada em Barcelona entre 26 e 30 de janeiro, e no Bahrein entre 11 e 13 de fevereiro, e ainda de 18 a 20 de fevereiro.