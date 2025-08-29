Senna vs. Prost, Hamilton vs. Alonso, Prost vs. Lauda. Podem as grandes rivalidades da McLaren prever a luta entre Piastri e Norris pelo título de F1?

Incluindo 2025, há 15 lutas pelo título entre pilotos da mesma equipa nos 75 anos de F1. Dessas 15, a McLaren é a equipa com mais — cinco. Podem as outras quatro disputas — opondo Niki Lauda a Alain Prost, Ayrton Senna a Alain Prost, e Lewis Hamilton a Fernando Alonso — dar pistas sobre o que se segue entre Oscar Piastri e Lando Norris? Não sabemos, mas as histórias valem a pena.

Lauda vs. Prost, 1984

A primeira luta entre pilotos da McLaren pode ser o melhor exemplo do que vai acontecer na batalha de 2025. E há semelhanças no estado da equipa. Em 1984, a McLaren estava em plena ascensão, depois do casamento com a equipa Project Four de Ron Dennis (origem do acrónimo “MP4” nos nomes dos carros entre 1981 e 2016); em 2025, quase uma década depois de Ron Dennis ser expulso da equipa pelos aliados de outrora, a McLaren reconstruiu-se e, de novo com o laranja das origens, é a clara favorita nos campeonatos de pilotos e construtores.

A dupla de pilotos não é bem comparável — pelo menos, atualmente. A McLaren tinha então Niki Lauda, regressado em 1982, e Alain Prost, chegado da Renault após perder para Nelson Piquet o título de 1983. “F***-se que ele era rápido”, disse então Lauda, apercebendo-se de que “não o ia derrotar na qualificação” e “tinha de tentar outra coisa”. Assim, “desde sexta trabalhava na afinação para a corrida e no domingo, em geral, estava em melhor forma, podia cuidar dos pneus”.

Com motores Porsche — o nome “TAG-Porsche” a representar a entrada de fundos do Médio Oriente na equipa —, o monolugar MP4-2 era o mais eficiente com os 220 litros de combustível permitidos durante uma corrida. Assim, numa altura da Fórmula 1 em que apenas os 11 melhores resultados de um piloto contavam para o campeonato, a McLaren venceu 12 de 16 corridas, e Lauda e Prost ora ficavam em primeiro, ora em segundo, ora desistiam.

Um destaque obrigatório da temporada: Prost venceu no Mónaco, uma corrida lembrada pelo dilúvio que obrigou a mostrar a bandeira vermelha no momento em que o estreante Ayrton Senna, num modesto Toleman, ia começar a disputar a liderança com Prost (com outro estreante de grande nível, Stefan Bellof, não muito atrás). A paragem na volta 29 obrigou a atribuir os pontos pela metade — o francês da McLaren somou 4,5 pontos.