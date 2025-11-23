As contas do Mundial de F1: Como Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen podem ser campeões em 2025

23 nov, 2025 - 07:30 • João Pedro Quesado
[Esta notícia foi originalmente publicada a 20 de novembro, e atualizada após o GP de Las Vegas, a 23 de novembro]
A Fórmula 1 está na fase final da temporada de 2025. A odisseia que começou em março, na Austrália, termina agora em três corridas em fins de semana consecutivos: o Grande Prémio de Las Vegas, o do Qatar e o de Abu Dhabi, a 23 e 30 de novembro, e 7 de dezembro.
Com o GP de Las Vegas concluído — dominado por Max Verstappen, e com a McLaren desqualificada — há, no máximo, 58 pontos disponíveis — 25 pela vitória em cada Grande Prémio, mais oito para o vencedor da corrida sprint no Qatar. O que significa que três pilotos ainda podem ser campeões mundiais de F1 em 2025: Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen.
O tetracampeão colocou-se na luta pelo título quando já ninguém esperava. O ressurgimento da Red Bull pode ter sido demasiado tardio, mas Verstappen evitou ficar de fora das contas já em Las Vegas.
A vitória na corrida na "Sin City", combinada com as desqualificações da McLaren, permitiu ao neerlandês reduzir a desvantagem para Lando Norris de 49 pontos para 24. Com um máximo de 58 pontos a sobrar, Verstappen tem de continuar a ganhar para se manter na luta.
A pista do Qatar é ótima para os McLaren, com sequências de curvas de média e alta velocidade a criar uma grande exigência na gestão dos pneus. Após a corrida sprint, no sábado, sobram 50 pontos, mas após a corrida principal no Qatar apenas haverá 25 pontos disponíveis. É aí que todas as hipóteses, reais e matemáticas, podem desaparecer.
Fórmula 1
Mundial de pilotos de F1 continua a ser disputado (...)
Para tal não acontecer, é preciso ficar à frente de Norris tanto na corrida sprint como no Grande Prémio. Isso permite recuperar terreno no campeonato e manter a diferença abaixo dos cruciais 25 pontos. Não é preciso que Lando Norris tenha um fim de semana desastroso.
Verstappen pode sair do Qatar com um máximo de 399 pontos, se vencer as duas corridas. Para ter hipóteses realistas de ser campeão, convém que vença as duas corridas do Qatar — se não o fizer, precisa que os dois McLaren tenham menos sorte em Abu Dhabi para poder competir.
Dividir a diferença de 24 pontos pelos dois Grandes Prémios que sobram significa que Verstappen tem que ganhar pelo menos 12 pontos a Lando Norris em cada fim de semana. Antes de Las Vegas, era necessário ganhar 16,3 pontos por corrida — ou seja, a tarefa ficou ligeiramente mais fácil.
Também a 24 pontos de Lando Norris após o GP de Las Vegas, Piastri continua a poder alcançar o sonho de ser campeão na terceira temporada da carreira na F1. Mas precisa de ganhar corridas.
Se ganhar a corrida sprint e o Grande Prémio no Qatar, Oscar Piastri pode reduzir a diferença no campeonato para 16 pontos, pelo menos. Se Lando Norris não terminar no segundo lugar no sábado ou no domingo, essa diferença até pode ser menor. Contudo, apesar de as características da pista em Doha serem favoráveis a Piastri, não são prejudiciais a Norris.
Para ser campeão, é preciso vencer tudo, assim como Lando Norris não somar mais que 34 pontos entre Qatar e Abu Dhabi. Isto é, o britânico teria de falhar o pódio de um dos Grandes Prémios que restam, ou terminar em quinto (ou mais atrás) na corrida sprint no Qatar.
No caso de um quinto lugar no sprint do Qatar e dois terceiros lugares nos GP de Qatar e Abu Dhabi, os dois ficariam empatados com 424 pontos, com o desempate em número de vitórias a ser favorável a Piastri (seriam nove de Piastri contra sete de Norris).
Fórmula 1
A McLaren pode orgulhar-se de ser a equipa que mai(...)
O certo é que Oscar Piastri está em baixo de forma desde o GP dos Estados Unidos, há mais de um mês — mais se contarmos que não vai ao pódio há dois meses, desde o GP de Itália. O australiano admitiu, entretanto, que a troca de lugares com Norris pedida pela McLaren nessa corrida o afetou, sendo parte de "muitas coisas pequenas que eventualmente se somaram".
As contas são mais simples para o britânico de 26 anos conquistar o título. Se vencer o Grande Prémio do Qatar e for pelo menos sexto na corrida sprint, será o campeão mundial de Fórmula 1 em 2025.
A verdade é que não precisa de tanto: basta Norris marcar dois ou mais pontos a mais que Piastri ou Verstappen no Qatar para chegar ao último Grande Prémio de 2025 já como campeão mundial.
Caso a aderência elevada da pista no Qatar favoreça tanto Oscar Piastri que o torne intocável todo o fim de semana, a vantagem de Lando Norris à chegada à última corrida, em Abu Dhabi, ainda o colocará na melhor posição para ser campeão — mesmo que não sejam os 16 pontos possíveis com segundos lugares atrás de Piastri.
A vantagem de 24 pontos dificilmente será totalmente anulada no Qatar — para tal era necessário uma hecatombe de Norris, pontuando nada ou quase nada. Contudo, depois de uma desqualificação por culpa da equipa, nenhum cenário pode ser excluído.
Mas Lando Norris só pode ser campeão no Qatar se vencer o Grande Prémio: a combinação de uma vitória na corrida sprint e um segundo lugar no domingo apenas lhe permite sair do Qatar com 18 pontos de vantagem, o que continuaria a tornar possível que Oscar Piastri ou Max Verstappen sejam o campeão (apesar de ser complicado).