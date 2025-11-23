As contas do Mundial de F1: Como Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen podem ser campeões em 2025

Max Verstappen: complicado, mas ainda é possível O tetracampeão colocou-se na luta pelo título quando já ninguém esperava. O ressurgimento da Red Bull pode ter sido demasiado tardio, mas Verstappen evitou ficar de fora das contas já em Las Vegas. A vitória na corrida na "Sin City", combinada com as desqualificações da McLaren, permitiu ao neerlandês reduzir a desvantagem para Lando Norris de 49 pontos para 24. Com um máximo de 58 pontos a sobrar, Verstappen tem de continuar a ganhar para se manter na luta. A pista do Qatar é ótima para os McLaren, com sequências de curvas de média e alta velocidade a criar uma grande exigência na gestão dos pneus. Após a corrida sprint, no sábado, sobram 50 pontos, mas após a corrida principal no Qatar apenas haverá 25 pontos disponíveis. É aí que todas as hipóteses, reais e matemáticas, podem desaparecer.

Para tal não acontecer, é preciso ficar à frente de Norris tanto na corrida sprint como no Grande Prémio. Isso permite recuperar terreno no campeonato e manter a diferença abaixo dos cruciais 25 pontos. Não é preciso que Lando Norris tenha um fim de semana desastroso. Verstappen pode sair do Qatar com um máximo de 399 pontos, se vencer as duas corridas. Para ter hipóteses realistas de ser campeão, convém que vença as duas corridas do Qatar — se não o fizer, precisa que os dois McLaren tenham menos sorte em Abu Dhabi para poder competir. Dividir a diferença de 24 pontos pelos dois Grandes Prémios que sobram significa que Verstappen tem que ganhar pelo menos 12 pontos a Lando Norris em cada fim de semana. Antes de Las Vegas, era necessário ganhar 16,3 pontos por corrida — ou seja, a tarefa ficou ligeiramente mais fácil. Oscar Piastri: ganhar para adiar Também a 24 pontos de Lando Norris após o GP de Las Vegas, Piastri continua a poder alcançar o sonho de ser campeão na terceira temporada da carreira na F1. Mas precisa de ganhar corridas. Se ganhar a corrida sprint e o Grande Prémio no Qatar, Oscar Piastri pode reduzir a diferença no campeonato para 16 pontos, pelo menos. Se Lando Norris não terminar no segundo lugar no sábado ou no domingo, essa diferença até pode ser menor. Contudo, apesar de as características da pista em Doha serem favoráveis a Piastri, não são prejudiciais a Norris. Para ser campeão, é preciso vencer tudo, assim como Lando Norris não somar mais que 34 pontos entre Qatar e Abu Dhabi. Isto é, o britânico teria de falhar o pódio de um dos Grandes Prémios que restam, ou terminar em quinto (ou mais atrás) na corrida sprint no Qatar. No caso de um quinto lugar no sprint do Qatar e dois terceiros lugares nos GP de Qatar e Abu Dhabi, os dois ficariam empatados com 424 pontos, com o desempate em número de vitórias a ser favorável a Piastri (seriam nove de Piastri contra sete de Norris).