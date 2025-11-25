Fórmula 1

Mundial de F1 na mão? 22 cenários para Lando Norris ser campeão já no GP do Qatar

25 nov, 2025

Veja todos os cenários em que o britânico da McLaren pode ser o 35.º campeão mundial de pilotos na Fórmula 1 já no Grande Prémio do Qatar, incluindo os que obrigam a desempate por vitórias ou segundos lugares.

O campeonato de 2025 da Fórmula 1 continua a ter reviravoltas, para felicidade dos adeptos — e provável stress dos envolvidos. Contudo, mesmo com a desqualificação inesperada dos dois pilotos da McLaren em Las Vegas, o facto é que um deles pode ser campeão mundial já na penúltima corrida do ano: Lando Norris.

O britânico de 26 anos não foi a aposta de muitos para ser campeão mundial durante grande parte do ano. Norris foi demonstrando algumas fragilidades e, acima de tudo, desconforto com o comportamento da frente do McLaren MCL39, o carro papaia de 2025. Rápido e seguro na importante fase final, pode fazer cumprir uma das regras não-escritas mais antigas da F1: que vencer no Mónaco é vencer metade da temporada (o piloto vencedor do GP do Mónaco foi campeão no mesmo ano em 33% dos casos desde 1950).

Com 24 pontos de liderança sobre tanto Oscar Piastri como Max Verstappen, Norris pode celebrar o seu primeiro título de campeão mundial de F1 já no Qatar. Para tal, tem de aumentar a vantagem no campeonato para mais de 25 pontos, o valor de uma vitória. Ou seja, tem de terminar à frente dos rivais.

O fim de semana no Qatar é o último de 2025 com corrida sprint. Significa isso que os pilotos podem somar, no máximo, 33 pontos: oito pela vitória na corrida sprint de sábado, e 25 pela vitória no Grande Prémio no domingo. Esse factor cria mais combinações e complica as contas, se Norris não vencer o GP.

Lando Norris será campeão já no Qatar, independentemente dos resultados de Piastri e Verstappen, se:

  • Vencer a corrida sprint e o Grande Prémio, ganhando um mínimo de oito pontos aos rivais;
  • For segundo na sprint e vencer o Grande Prémio (ganho mínimo de seis pontos);
  • For terceiro na sprint e vencer o Grande Prémio (ganho mínimo de cinco pontos);
  • For quarto na sprint e vencer o Grande Prémio (ganho mínimo de quatro pontos);
  • For quinto na sprint e vencer o Grande Prémio (ganho mínimo de três pontos);
  • For sexto na sprint e vencer o Grande Prémio (ganho mínimo de dois pontos;

Outros resultados que dão o campeonato a Lando Norris:

  • Ser sétimo na sprint e vencer o Grande Prémio, se Piastri vencer a sprint mas for terceiro (ou pior) no GP;
  • Ser oitavo na sprint e vencer o Grande Prémio, se Piastri não vencer a sprint e Piastri e Verstappen não forem melhores que segundo no GP:
  • Não pontuar na sprint e vencer o Grande Prémio, se Piastri não for melhor que quarto na sprint e Verstappen não vencer a sprint e não for segundo no GP;
  • Vencer a sprint e ser segundo no Grande Prémio, se o vencedor do GP não for Piastri nem Verstappen;
  • Vencer a sprint e ser terceiro no Grande Prémio, se Piastri e Verstappen não ficarem à frente de Norris no GP;
  • Vencer a sprint e ser quarto no Grande Prémio, se Piastri e Verstappen não ficarem à frente de Norris no GP;
  • Vencer a sprint e ser quinto no Grande Prémio, se Piastri e Verstappen não ficarem à frente de Norris no GP;
  • Vencer a sprint e ser sexto no Grande Prémio, se Piastri e Verstappen não ficarem à frente de Norris no GP;
  • Vencer a sprint e ser sétimo no Grande Prémio, se Piastri e Verstappen não ficarem à frente de Norris no GP;
  • Vencer a sprint e ser oitavo no Grande Prémio, se Piastri e Verstappen não ficarem à frente de Norris no GP;
  • Vencer a sprint e ser nono no Grande Prémio, se Piastri e Verstappen não ficarem à frente de Norris no GP;
  • Vencer a sprint e ser décimo no Grande Prémio, se Piastri e Verstappen não ficarem à frente de Norris no GP;
  • Vencer a sprint e não pontuar no Grande Prémio, se Piastri e Verstappen não forem melhor que terceiro na sprint nem pontuarem no GP;
  • Vencer a sprint e não pontuar no Grande Prémio, se Verstappen ficar à frente de Piastri na sprint e os dois não pontuarem no GP;
  • Vencer a sprint e não pontuar no Grande Prémio, se Verstappen for terceiro (ou pior) na sprint e ficar à frente de Piastri, e Verstappen for 10.º no GP e Piastri não pontuar;
  • Ser segundo (ou pior, até sétimo) na sprint e não pontuar no Grande Prémio, se um carro ficar entre Norris e Piastri ou Verstappen na sprint, e os dois não pontuarem no GP.
Incluído nos cenários acima está um em que Norris sai do Qatar com 25 pontos de vantagem sobre Max Verstappen. Norris pode ser campeão com essa diferença apenas sobre Verstappen — e nunca sobre Piastri — porque uma vitória do piloto da Red Bull em Abu Dhabi, com Norris fora dos pontos, faria Verstappen e Norris ficar empatados em pontos e em vitórias. Nesse caso, o desempate teria de recorrer ao número de segundos lugares, onde Lando Norris ganha: tem oito segundos lugares, contra cinco de Verstappen.

25 pontos sobre Piastri não são suficientes para Norris ser já campeão porque esse cenário apenas é alcançável se Lando não vencer o Grande Prémio, seguindo os dois para Abu Dhabi com sete vitórias cada. Isso significa que Piastri poderia anular esses 25 pontos com uma vitória na última corrida (caso Norris não pontue aí), ganhando no desempate por vitórias — teria oito, contra sete de Norris.

O Grande Prémio do Qatar decorre de 28 a 30 de novembro. Em Portugal continental, a qualificação para a corrida sprint é às 17h30 de dia 28 (sexta-feira), e a corrida sprint acontece às 14h de dia 29 (sábado). No mesmo dia, há a qualificação para o Grande Prémio às 18h, enquanto a corrida de domingo é às 16 horas.

