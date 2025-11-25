Mundial de F1 na mão? 22 cenários para Lando Norris ser campeão já no GP do Qatar

O campeonato de 2025 da Fórmula 1 continua a ter reviravoltas, para felicidade dos adeptos — e provável stress dos envolvidos. Contudo, mesmo com a desqualificação inesperada dos dois pilotos da McLaren em Las Vegas, o facto é que um deles pode ser campeão mundial já na penúltima corrida do ano: Lando Norris.

O britânico de 26 anos não foi a aposta de muitos para ser campeão mundial durante grande parte do ano. Norris foi demonstrando algumas fragilidades e, acima de tudo, desconforto com o comportamento da frente do McLaren MCL39, o carro papaia de 2025. Rápido e seguro na importante fase final, pode fazer cumprir uma das regras não-escritas mais antigas da F1: que vencer no Mónaco é vencer metade da temporada (o piloto vencedor do GP do Mónaco foi campeão no mesmo ano em 33% dos casos desde 1950).

Com 24 pontos de liderança sobre tanto Oscar Piastri como Max Verstappen, Norris pode celebrar o seu primeiro título de campeão mundial de F1 já no Qatar. Para tal, tem de aumentar a vantagem no campeonato para mais de 25 pontos, o valor de uma vitória. Ou seja, tem de terminar à frente dos rivais.

O fim de semana no Qatar é o último de 2025 com corrida sprint. Significa isso que os pilotos podem somar, no máximo, 33 pontos: oito pela vitória na corrida sprint de sábado, e 25 pela vitória no Grande Prémio no domingo. Esse factor cria mais combinações e complica as contas, se Norris não vencer o GP.