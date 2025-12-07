Norris, Verstappen ou Piastri? O que estamos a ver na F1 só aconteceu quatro vezes no século XXI

Mesmo que fique abaixo do terceiro lugar, ainda pode ser campeão, mas, para isso, o neerlandês não poderá vencer. Na pior das hipóteses, Lando Norris ainda poderá festejar, desde que Verstappen fique fora do pódio e Piastri não vá além do terceiro lugar.

Já Max Verstappen tem a vida mais dificultada: numa pista ao jeito de Norris, precisa de um ‘golpe de asa’ e vencer, esperando que o rival não termine nos três primeiros lugares, tal como aconteceu no passado domingo, no Qatar.

O atual tetracampeão mundial tem aspirações desde que termine no pódio, pelo que, se for segundo, precisa que Norris fique em oitavo ou pior e que Piastri não vá além do terceiro lugar.

A última hipótese de o piloto da Red Bull ser campeão é ficar em terceiro, caso Lando Norris não faça melhor do que o nono lugar e Piastri não vença.

O piloto australiano é o que está em pior posição, pois só será campeão se vencer e Lando Norris não fizer melhor do que o sexto lugar. Caso seja segundo classificado, ainda pode festejar, mas precisa que Norris termine abaixo do nono lugar e Verstappen fique fora do pódio.