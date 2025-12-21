F1 já tem a primeira novela de 2026: duas equipas podem ter truque nos motores e vantagem em pista

A Fórmula 1 é um mundo de intriga e mexerico — "gossip", em linguagem corrente —, seja sobre pilotos, sobre equipas, quase sempre com milhões de euros à mistura. A revolução técnica de 2026 coloca de novo no centro os carros e, mesmo a tempo do Natal, os adeptos mais dedicados têm um presente debaixo da árvore de Natal: a primeira controvérsia técnica dos novos regulamentos.

Publicações especializadas como a alemã "Motorsport Magazin" e a britânica "The Race" avançaram, esta sexta-feira, que dois fabricantes de motores da F1 — a Mercedes e a Red Bull-Ford — terão encontrado forma de explorar uma velha limitação do policiamento dos regulamentos técnicos. As notícias falam de um truque técnico para aumentar a potência do novo motor de combustão interno.

O truque toca apenas numa parte dos complexos novos regulamentos de 2026, e terá sido revelado quando um engenheiro trocou de equipa. Ferrari, Audi e Honda, as outras fabricantes de motores, estão a pressionar a FIA para aplicar a letra da lei. Uma novela que é expressão do fim da proibição de desenvolvimento de motores em vigor desde 2022, e do enorme desafio técnico da nova temporada.

O que muda nos motores de 2026?

A mudança dos motores é um dos grandes pontos de interesse dos novos regulamentos técnicos da Fórmula 1. O caminho seguido não é uma inversão do iniciado em 2009, com a introdução de um sistema de energia da travagem, nem do investimento de 2014 nos sistemas híbridos — quando a F1 passou a ter os motores mais eficientes do mundo a nível térmico, acima de 50% desde 2017. Para comparação, os motores do carros do dia a dia atingem, no melhor dos casos, cerca de 40% de eficiência na utilização da energia do combustível.

O caminho é de simplificação. Os motores, chamados de "unidades motrizes" desde 2014 — um reflexo do número de sistemas diferentes envolvidos —, vão perder o elemento mais complicado de todos, o MGU-H, que recuperava energia térmica, utilizando-a para eliminar o atraso de ativação do turbo. Foi a complexidade desse sistema que deu enormes dores de cabeça às equipas e fabricantes de motores, principalmente a Honda (que, tendo começado mal em 2015, apenas começou a endireitar-se em 2018).