F1 já tem a primeira novela de 2026: duas equipas podem ter truque nos motores e vantagem em pista

21 dez, 2025 - 08:27 • João Pedro Quesado
A Fórmula 1 é um mundo de intriga e mexerico — "gossip", em linguagem corrente —, seja sobre pilotos, sobre equipas, quase sempre com milhões de euros à mistura. A revolução técnica de 2026 coloca de novo no centro os carros e, mesmo a tempo do Natal, os adeptos mais dedicados têm um presente debaixo da árvore de Natal: a primeira controvérsia técnica dos novos regulamentos.
Publicações especializadas como a alemã "Motorsport Magazin" e a britânica "The Race" avançaram, esta sexta-feira, que dois fabricantes de motores da F1 — a Mercedes e a Red Bull-Ford — terão encontrado forma de explorar uma velha limitação do policiamento dos regulamentos técnicos. As notícias falam de um truque técnico para aumentar a potência do novo motor de combustão interno.
O truque toca apenas numa parte dos complexos novos regulamentos de 2026, e terá sido revelado quando um engenheiro trocou de equipa. Ferrari, Audi e Honda, as outras fabricantes de motores, estão a pressionar a FIA para aplicar a letra da lei. Uma novela que é expressão do fim da proibição de desenvolvimento de motores em vigor desde 2022, e do enorme desafio técnico da nova temporada.
A mudança dos motores é um dos grandes pontos de interesse dos novos regulamentos técnicos da Fórmula 1. O caminho seguido não é uma inversão do iniciado em 2009, com a introdução de um sistema de energia da travagem, nem do investimento de 2014 nos sistemas híbridos — quando a F1 passou a ter os motores mais eficientes do mundo a nível térmico, acima de 50% desde 2017. Para comparação, os motores do carros do dia a dia atingem, no melhor dos casos, cerca de 40% de eficiência na utilização da energia do combustível.
O caminho é de simplificação. Os motores, chamados de "unidades motrizes" desde 2014 — um reflexo do número de sistemas diferentes envolvidos —, vão perder o elemento mais complicado de todos, o MGU-H, que recuperava energia térmica, utilizando-a para eliminar o atraso de ativação do turbo. Foi a complexidade desse sistema que deu enormes dores de cabeça às equipas e fabricantes de motores, principalmente a Honda (que, tendo começado mal em 2015, apenas começou a endireitar-se em 2018).
Em 2026, os motores da F1 vão ter 50% da potência produzida pelo motor de combustão e outros 50% pela parte elétrica. A potência total não será menor: os míticos 1.000 cv de potência continuarão a ser "trigo limpo, farinha amparo" no campeonato.
O motor continua a ser um V6 (seis cilindros, dispostos em dois bancos de três na forma de um "V") com 1,6 litros de capacidade e um sistema turbo, como desde 2014. Como o sistema elétrico terá o triplo da potência, os carros vão recuperar o dobro da energia na travagem do que em 2025. Fazer a nova combinação funcionar da melhor forma vai ser um dos grandes quebra-cabeças do ano.
O que está em causa é a taxa de compressão dos motores de combustão interna.
Estes motores, iguais aos dos carros de estrada, funcionam em quatro fases: admissão (de ar e combustível) na câmara do cilindro, compressão, combustão e escape. Na fase de compressão, o pistão desloca-se do fundo do cilindro para o topo, comprimindo a mistura de ar e combustível, preparando a combustão que cria a potência do motor.
A taxa de compressão é o rácio entre o volume dentro do cilindro entre as duas posições extremas do pistão, a superior e a inferior.
Quanto maior a taxa de compressão, melhor — significa que está a ser extraída mais energia mecânica a partir da mistura de ar e combustível, obtendo uma maior eficiência térmica.
As regras estreadas em 2014 permitiam aos motores da F1 ter uma taxa de compressão de 18:1. As regras de 2026, contudo, obrigam a uma taxa de compressão de 16:1, com o objetivo de reduzir a potência produzida pelos novos motores (ao mesmo tempo que se aumenta a potência elétrica).
O rumor é que tanto a Mercedes como a Red Bull encontraram forma de contornar esta limitação imposta pelos novos regulamentos técnicos.
A chave, como em tanto nos carros de Fórmula 1, está no momento em que a medição é verificada pela Federação Internacional do Automóvel (FIA), que regula a F1.
O artigo C5.4.3 dos regulamentos técnicos — na página 68 de 264, se estiver a pensar na dimensão das regras — determina a taxa de compressão dos motores. Determina, também, que a medição desta taxa é "executada à temperatura ambiente". Segundo a versão de 10 de dezembro dos regulamentos, cada fabricante tem de definir como a medição é realizada, seguindo procedimentos definidos pela FIA.
Isto abre a porta aos engenheiros de materiais, que brincam com as definições de solidez tidas como certas pelo comum dos mortais. Para a taxa de compressão ser de 16:1 à temperatura ambiente mas aumentar enquanto o motor está em pista, com temperaturas em torno dos 1.000 graus Celsius, é preciso haver expansão dos materiais do cilindro.
Como terá sido feito, não sabemos. As regras especificam que materiais podem ser utilizados e que materiais não podem ser utilizados nos motores — uma herança dos tempos em que não havia limites orçamentais na F1 — e, para obter uma maior taxa de compressão de forma consistente, as equipas precisam de conseguir a expansão dos materiais de forma repetível e fiável. O trabalho de engenharia foi, certamente, intenso.
As notícias em Itália dão conta que a descoberta terá acontecido quando um engenheiro mudou de equipa e partilhou o "truque" com o novo empregador. Enquanto nenhuma equipa é identificada, o facto de a notícia ter surgido em Itália sugere que a equipa a revelar o truque à FIA, perguntando se é uma interpretação legítima dos regulamentos, foi a Ferrari.
Está longe de ser um caso de espionagem, como o "spygate" de 2007 entre McLaren e Ferrari. Os engenheiros cumprem períodos de nojo de três a seis meses, pelo menos, ao sair de uma equipa para outra. Ao chegar à nova equipa, podem partilhar o que quiserem — pelo que as equipas procuram frequentemente aumentar o período de nojo de engenheiros e chefes expostos a propriedade intelectual mais sensível.
Não. Pelo menos por enquanto. Aliás, poucas coisas encaixam tão bem no espírito da Fórmula 1 como engenheiros a desenvolver novas técnicas que contornam a letra dos regulamentos técnicos — a história da F1 é feita desses momentos, desde as primeiras asas ao carro-ventoinha da Brabham.
Parte da notícia avançada esta sexta-feira é que Ferrari, Audi e Honda estão a pressionar a FIA a impor a letra da lei. Além disso, sublinham o artigo C1.5: "Os carros de Fórmula 1 devem cumprir integralmente estes regulamentos em todos os momentos durante uma competição".
A resposta da FIA às duas publicações especializadas que revelaram esta luta de bastidores deixou a porta aberta.
"É verdade que a expansão térmica pode influenciar as dimensões à temperatura de operação, mas as atuais regras não requerem a medição sob condições quentes", declarou a FIA. "Dito isto, o tópico tem sido e ainda está a ser discutido nos fóruns técnicos com os fabricantes das unidades motrizes, já que o novo limite levanta naturalmente questões sobre a interpretação e conformidade".
Não sabemos.
Segundo a alemã "Motorsport Magazin", as equipas opostas a este "truque" calculam que o aumento da taxa de compressão valha pelo menos 15 cavalos, dependendo da expansão conseguida através dos materiais. Em circuitos como Monza, essa diferença pode traduzir-se em três décimas de segundo.
Essa diferença seria grande, e potencialmente decisiva. Mas não se pode excluir que esse número esteja a surgir por interesse das fabricantes sem este truque — Ferrari, Audi e Honda — em exagerar a potencial vantagem e pressionar assim a FIA a agir.
Ao passo que não se antevê nenhuma revolução na tecnologia do recuperador de energia cinética, da travagem (MGU-K), o motor de combustão interna e a bateria são áreas de grande potencial de desenvolvimento. Também o combustível, agora composto em 100% a partir da captura de carbono, resíduos municipais e biomassa não-alimentar, será um desafio tanto de performance como de fiabilidade.
Não sabemos o resultado da mistura de todos esses fatores, aos quais se juntam as novas regras aerodinâmicas, com asas móveis tanto na frente como na traseira do carro.
Mas sabemos que as regras permitem injetar cerca de menos 25% de combustível na câmara de combustão, onde a compressão acontece — tornando o aumento da taxa de compressão importante para aumentar a eficiência do motor.
O que quer que a FIA decida, alguém pode estar em apuros no início de 2026. O desenho inicial dos motores está definido há muito, as peças estão a ser fabricadas para montar as primeiras unidades e preparar o primeiro teste de pré-temporada, já em janeiro.
Se a FIA decidir que explorar esta brecha nos regulamentos é proibido, Mercedes e Red Bull terão de fazer marcha-atrás e vão perder tempo. Se decidir que este "truque" é válido, Ferrari, Audi e Honda podem ver-se para trás, tendo de desenhar um novo motor com uma nova taxa de compressão, e componentes mais fortes para a sustentar.
Pior: a data de homologação dos motores já passou, pelo que há limites apertados a alterações no desenho dos mesmos. Pela primeira vez, além disso, há um limite orçamental para os fabricantes.
O certo é que quem estiver insatisfeito sobre o cumprimento dos regulamentos pelas outras equipas pode submeter um protesto oficial logo na primeira corrida da temporada, o Grande Prémio da Austrália. Até lá, tudo é hipotético.
Sendo no capítulo dos motores, este truque faz lembrar o que a Ferrari utilizou em 2019, e que nunca foi oficialmente confirmado pela FIA.
Nesse ano, a Ferrari aumentou a potência do motor (conseguindo uma vantagem de 25 cavalos) ao enganar o medidor do fluxo de combustível. Isso era conseguido com sinais falsos enviados para o medidor, que permitiam à Ferrari suprimir o sinal do medidor da Federação e ultrapassar o limite de 100 quilos de combustível por hora. Além disso, para contornar a necessidade de declarar a carga de combustível antes da corrida, a Ferrari calibrou mal o seu equipamento, intencionalmente — numa corrida, uma verificação do combustível declarado pela Ferrari descobriu que o valor real estava cinco quilos acima do declarado, excesso que servia para aumentar a potência do motor.
A Ferrari chegou a um acordo confidencial com a FIA no inverno de 2020. Nessa altura, a federação declarou que investigar mais a fundo a Ferrari não traria necessariamente conclusões mais definitivas sobre o que a Ferrari fez e se violou as regras durante as corridas, dado a diferença entre o que acontece em pista e os momentos de verificação técnica.
O novo truque de 2026 lembra ainda a saga dos difusores duplos em 2009. Ano de revolução das regras de aerodinâmica, com o elusivo objetivo de melhorar as corridas e permitir que os carros estejam próximos uns dos outros, a letra da lei definia dimensões específicas para os difusores — objeto na traseira do fundo do carro, que extrai o ar debaixo do carro através da expansão do mesmo, acelerando o fluxo e reduzindo a pressão debaixo do carro, o que produz carga aerodinâmica descendente e, por isso, cria mais aderência.
Contudo, engenheiros da Williams, Toyota e Brawn GP (sucessora da Honda e percursora da Mercedes) descobriram que as regras permitiam criar um difusor duplo, através de furos no fundo do carro antes do difusor propriamente dito. Assim, com mais extração de ar do fundo do carro, o carro gerava ainda mais carga aerodinâmica.
O truque foi fundamental para o estonteante título Mundial de pilotos e construtores da Brawn em 2009 — assim como outros elementos do carro, o mais desenvolvido de todo o pelotão no início dessa temporada. Mas gerou suspeitas e a ameaça de protestos, até que a FIA declarou a interpretação como legal. Iniciou-se assim uma corrida das outras equipas para produzir a sua própria versão, numa altura em que os orçamentos ainda eram infinitos para Ferrari, McLaren, BMW e Toyota, mas outras equipas desesperavam por dinheiro.
Esta lista podia continuar: o DAS (Dual Axis Steering, ou Direção de Eixo Duplo) da Mercedes em 2020, o FRICS (suspensão interligada de frente e traseira) da Mercedes em 2013, o duplo DRS (ou "W-duct) da Mercedes em 2011, o "F-duct" (precursor do DRS) da McLaren em 2010, os amortecedores de massa sintonizada da Renault em 2005, o carro de seis rodas da Tyrrell em 1982, o carro-ventoinha da Brabham em 1978...
Uma conquista das novas regras é a atração de três construtores de automóveis para a F1. Ou quatro — depende de como se faz a conta.
A Ford regressa à F1 pela mão da Red Bull. A equipa tem uma divisão de motores, a Red Bull Powertrains, criada em 2021 para reduzir o encargo da Honda com o fornecimento de motores (numa altura em que a marca japonesa queria sair da Fórmula 1). Os motores de 2026 são os primeiros a ser criados e desenhados totalmente pela equipa em Milton Keynes, e contam com o apoio e nome da Ford — os motores Red Bull Ford vão estar tanto nos Red Bull como nos Racing Bulls.
A Honda foi atraída de volta para a F1 por estes novos regulamentos. Mas tomou a decisão de ficar depois de já ter obrigado a Red Bull a ganhar independência e cortejar outras fabricantes, pelo que vai aliar-se à Aston Martin.
Totalmente nova é a Audi, que comprou a Sauber para ter uma equipa em nome próprio na Fórmula 1 a partir de 2026. A marca alemã, do grupo Volkswagen, está a criar os novos motores na fábrica em Neuburgo do Danúbio, nos arredores de Ingolstadt, onde está a sede da Audi.
A Mercedes vai fornecer, além da sua equipa, a campeã McLaren, assim como a Williams e ainda a Alpine — a equipa francesa deixa de ter motores da Renault, que interrompe assim 36 anos contínuos de presença na F1 com o trabalho de Viry-Chatillon, que valeu 11 títulos de pilotos e 12 de equipas nesse período de tempo.
A Ferrari continua a fornecer a lendária Scuderia, além de continuar a parceria com a Haas. A nova equipa da F1, a Cadillac, também conta com os motores italianos pelo menos nas primeiras três temporadas no campeonato; a estreia dos motores Cadillac está marcada para 2029, mas depende da data de novas alterações às regras de motores.
As imensas novidades técnicas de 2026 devolvem à F1 os múltiplos testes de pré-temporada que eram regra até 2020. Em vez dos três dias das últimas temporadas, as equipas vão ter nove dias para testar as novas máquinas.
O primeiro teste, contudo, é privado, fechado ao público e às câmaras. Esse teste de cinco dias vai acontecer em Barcelona, entre os dias 26 e 30 de janeiro, com as equipas a poderem escolher três desses dias para rodar.
Depois, os carros voltam ao Bahrain, para dois testes de três dias: o primeiro entre 11 e 13 de fevereiro, e o segundo entre 18 e 20 de fevereiro. A primeira corrida, o GP da Austrália, acontece entre 6 e 8 de março.
Também já há datas para os lançamentos dos carros (ou das pinturas) de 2026: Red Bull e Racing Bulls a 15 de janeiro (apenas a pintura), a Audi a 20 de janeiro (apenas a pintura), a Ferrari a 23 de janeiro (carro), Alpine e Haas também a 23 de janeiro (apenas as pinturas), Cadillac a 8 de fevereiro (apenas a pintura) e a Aston Martin a 9 de fevereiro (carro).