Ferrari em ano de “agora ou nunca” na F1: vencer é obrigatório para a equipa não se desintegrar (a começar por Leclerc)

A Ferrari, eterna candidata ao título na Fórmula 1 — mesmo que não o seja na realidade —, apresenta esta sexta-feira o monolugar vermelho para a temporada de 2026, o SF-26. O nervosismo será palpável em Maranello: falhar o alvo significa não só prolongar a seca de títulos, como a provável queda da atual equipa — a começar pelo seu príncipe, Charles Leclerc, cansado de não conseguir ser rei.

Dois mil e sete foi a última vez que um piloto foi campeão mundial pela Ferrari — quando a temporada de 2026 começar, já terão passado 18 anos, quatro meses e 16 dias. O título de construtores mais recente foi em 2008, há mais de 17 anos.

“É agora ou nunca”, avisou Charles Leclerc. A frase vale para a paciência do monegasco, mas também para as hipóteses de Lewis Hamilton e para a equipa que Frédéric Vasseur montou em Maranello.

Alerta vermelho: Leclerc está em risco

Charles Leclerc chegou à academia de jovens pilotos da Ferrari em 2016. É piloto da Ferrari na Fórmula 1 desde 2019. Desde aí, só não foi o piloto da equipa com mais vitórias em 2023 — quando Carlos Sainz foi o único piloto extra-Red Bull a vencer em toda a temporada.

A estatística não se aplica aos anos de 2020, 2021 e 2025. A Ferrari não venceu nenhuma corrida nessas três temporadas, e Leclerc ficou a ver outro piloto da sua geração a acumular vitórias: Max Verstappen.

O título mundial de Lando Norris em 2025, em disputa com Oscar Piastri, esfrega sal na ferida — principalmente porque os dois, mais novos, ultrapassaram Leclerc no total de vitórias na carreira na F1. Se a hipótese de uma vantagem da Mercedes em 2026 se confirmar, o monegasco pode ainda ver George Russell e Kimi Antonelli fazer o mesmo.