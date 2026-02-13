F1 fecha primeiro teste no Bahrain: Entre Mercedes, Red Bull, Ferrari e McLaren, a liderança é um mistério

Em resumo: a Mercedes terá o melhor motor de combustão interna, e estará a esconder o jogo. A Red Bull terá a melhor recarga e utilização da energia elétrica, e não o tem escondido assim tanto. A Ferrari terá o turbo mais responsivo, capaz de dar vantagem nos arranques das corridas e à saída das curvas. A McLaren beneficia do motor Mercedes, mas parece ter trabalho para fazer ou na plataforma mecânica, ou na aerodinâmica.



Quem tem o melhor carro, em termos gerais? E que carros podem ser favorecidos por especificidades das várias pistas? Ninguém tem uma ideia concreta, por agora.

Se é verdade que não é possível ganhar os testes, também o é que se podem perder os testes. A Aston Martin é quem se destaca pela negativa. A equipa, única com motor Honda, está claramente a ter dificuldades com o carro — que Lance Stroll diz estar 4,5 segundos por volta atrás dos mais rápidos —, e é a que menos quilómetros tem.



Entre as equipas do habitual 'meio do pelotão', é a Haas que está a ter o melhor inverno, com mais quilómetros feitos, zero problemas e zero queixas dos pilotos. A Alpine é a segunda melhor em quilometragem, e parece a segunda melhor em pista.