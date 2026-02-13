F1 fecha primeiro teste no Bahrain: Entre Mercedes, Red Bull, Ferrari e McLaren, a liderança é um mistério

13 fev, 2026 - 20:42 • João Pedro Quesado
A F1 completou esta sexta-feira o primeiro teste oficial da pré-temporada, com a Mercedes no topo das voltas mais rápidas e a McLaren a liderar o número de voltas. Mas ainda não é claro se são essas as equipas favoritas, ou se Ferrari e Red Bull também terão algo a dizer em pista.
A quilometragem conseguida é a métrica mais fiável dos testes de pré-temporada. No Bahrain, foi a McLaren quem fez mais voltas — 422, mais de 2.200 quilómetros —, mas sem ser líder destacada (a Williams também completou 422 voltas).
Tanto que, juntando o teste privado em Barcelona, realizado no final de janeiro, é a Ferrari quem lidera a pré-temporada. Aí sim, com destaque: já são mais de 4.300 quilómetros percorridos em teste, quando a equipa em segundo lugar nesse campeonato imaginário, a Mercedes, está abaixo dos 3.900 km. A diferença corresponde a mais de um Grande Prémio.
A Mercedes já era favorita para a temporada de 2026 desde 2025, e essa posição não mudou muito com este teste — afetado por problemas na quinta e sexta-feira. As equipas rivais consideram que a Mercedes está a disfarçar a verdadeira performance do carro e, principalmente do novo motor.
Esse jogo pode dever-se à votação prevista para a próxima semana, sobre o truque que a equipa encontrou para contornar as regras sobre os motores. É essa a grande questão que paira sobre a Mercedes, e que pode mudar a sorte da equipa.
As previsões são dificultadas pelas habituais ressalvas dos testes — não se sabe quanto combustível está nos carros a determinado momento, que modo de potência está a ser utilizado —, mas ficam ainda mais complicadas por ninguém saber muito bem como a nova aerodinâmica e os novos motores vão interagir e afetar a classificação.
Após Barcelona, a Mercedes era a favorita indisputada. No primeiro dia deste teste no Bahrain, a Red Bull impressionou. No segundo, foi a Ferrari a chamar a atenção. No terceiro (esta sexta-feira), foi novamente a Mercedes a destacar-se.
O carro da Ferrari, apesar de parecer um pouco mais instável em momentos, tem-se mostrado fiável, consistente em simulações de corrida — supostamente melhor que a McLaren —, enquanto o turbo parece responder mais rápido que os dos restantes motores. Já a Red Bull tem chamado a atenção dos rivais pela capacidade de o motor utilizar melhor a energia elétrica.
Em simulação de corrida, a McLaren parece estar ligeiramente atrás de Ferrari e Mercedes — nos testes de 2025, era a equipa com a melhor média de tempo por volta, de forma clara. Quanto à Red Bull, não há simulações feitas esta sexta-feira que sejam comparáveis, mas também não há sinais negativos de nenhum dos três dias.
Em resumo: a Mercedes terá o melhor motor de combustão interna, e estará a esconder o jogo. A Red Bull terá a melhor recarga e utilização da energia elétrica, e não o tem escondido assim tanto. A Ferrari terá o turbo mais responsivo, capaz de dar vantagem nos arranques das corridas e à saída das curvas. A McLaren beneficia do motor Mercedes, mas parece ter trabalho para fazer ou na plataforma mecânica, ou na aerodinâmica.
Quem tem o melhor carro, em termos gerais? E que carros podem ser favorecidos por especificidades das várias pistas? Ninguém tem uma ideia concreta, por agora.
Se é verdade que não é possível ganhar os testes, também o é que se podem perder os testes. A Aston Martin é quem se destaca pela negativa. A equipa, única com motor Honda, está claramente a ter dificuldades com o carro — que Lance Stroll diz estar 4,5 segundos por volta atrás dos mais rápidos —, e é a que menos quilómetros tem.
Entre as equipas do habitual 'meio do pelotão', é a Haas que está a ter o melhor inverno, com mais quilómetros feitos, zero problemas e zero queixas dos pilotos. A Alpine é a segunda melhor em quilometragem, e parece a segunda melhor em pista.
Onde se encaixa a Williams? Para já, atrás de Haas e Alpine. A única equipa verdadeiramente nova, a Cadillac, parece destinada (com o atual carro) a ficar atrás de todos (mas não de forma desastrosa), enquanto o outro novo nome da F1, a Audi mostra sinais de instabilidade por curar no carro e estará algures atrás da Williams. A Racing Bulls parece uma incógnita, com um carro inconsistente.
A F1 tem o último teste antes do início da temporada na próxima semana, também no Bahrain — e também na quarta, quinta e sexta-feira. Espera-se que as equipas se foquem mais em performance, e que algumas apareçam com peças novas nos carros, na última oportunidade de preparar o novo ano.