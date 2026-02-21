F1 deu a volta ao planeta Terra em testes. Mercedes continua favorita, com a Ferrari por perto

Os dados analisados pelo "The Race" colocam Max Verstappen a terminar essa corrida imaginária cerca de sete segundos atrás de Oscar Piastri. A diferença pode facilmente ser anulada, ou invertida, pela igualdade de condições numa corrida real, ou pelas outras variáveis imprevisíveis desses cenários.

Entre o que já conhecemos dos carros, a aparente melhor utilização de energia elétrica da Red Bull pode dar à equipa uma vantagem no exigente circuito de Melbourne, onde se passa muito tempo em aceleração. Mas há poucas certezas.

Vitórias entre Mercedes e Ferrari?

A pergunta mais feita antes da primeira corrida é "quem vai ganhar?". Num ano de tantas mudanças, responder com certeza é uma tolice. Só se pode apontar para o que se conhece, e o que os dados da pré-temporada mostram é a Mercedes como favorita e a Ferrari potencialmente a morder-lhe os calcanhares.

Porquê esta ordem? A Mercedes destacou-se nas simulações de corrida no primeiro teste no Bahrain. Tanto que se deu ao luxo de pouco as fazer neste segundo teste. Mas, sempre que passou mais voltas em pista, a média de tempo por volta era de 1m36s ou 1m37s, solidificando as impressões já existentes.

A Ferrari, por sua vez, tem mais médias de voltas de 1m37s, e algumas de 1m38s, além de parecer mais estável nas mãos de Charles Leclerc do que nas de Lewis Hamilton. Até Leclerc fazer as voltas mais rápidas esta sexta-feira, a Ferrari tinha mantido um perfil discreto, como em toda a pré-temporada, cumprindo o programa definido internamente — com apenas um problema técnico a retirar tempo em pista na quinta-feira.