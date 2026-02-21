F1 deu a volta ao planeta Terra em testes. Mercedes continua favorita, com a Ferrari por perto

21 fev, 2026 - 09:00 • João Pedro Quesado
Os nove dias de testes da pré-temporada de 2026 da F1 terminaram esta sexta-feira. A Ferrari ficou com o tempo mais rápido da semana no Bahrain, mas nem por isso a Mercedes deixou de ser considerada a favorita para o início do campeonato, em Melbourne, a 8 de março.
Foram mais de 55 mil quilómetros feitos pelas equipas de Fórmula 1 — mais que uma volta ao planeta Terra pela linha do equador, onde a circunferência é de 40.075 km. Curiosidade aparte, os quilómetros feitos são a única medida 100% fiável que sai dos testes de pré-temporada. Apesar de não serem garantia de nada pelo lado positivo, ser a equipa com menos quilómetros feitos não é bom sinal se a diferença for grande.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
A campeã de quilómetros da pré-temporada de 2026 é a Mercedes, mas com menos de 200 km de vantagem sobre a Ferrari e a Haas. Essas três equipas fizeram, cada uma, mais de 6.000 km, enquanto McLaren, Racing Bulls, Alpine, Red Bull e Audi ficaram acima dos 5.000 km.
O número de quilómetros serve para falar primeiro da equipa em pior posição para o início da temporada. A Aston Martin ficou mais de 1.825 quilómetros atrás da penúltima equipa na tabela da quilometragem, e cobriu menos de metade da distância de todas as equipas que fizeram mais de 5.000 km.
Por muito radical que seja o conceito aerodinâmico do carro desenhado por Adrian Newey, a maioria da culpa está do lado da Honda. O motor — quer o de combustão, quer o elétrico — tem sofrido problemas constantes (e sempre diferentes), parando frequentemente o carro em pista. O tempo passado na garagem a consertar os problemas consome, depois, o tempo necessário para ir à pista recuperar quilómetros.
A Aston Martin não ultrapassou a centena de voltas em nenhum dos dias, nem em Barcelona, nem nos dois testes no Bahrain. Aliás, o carro não fez mais que 30 voltas seguidas em pista, estando por provar que consiga completar a distância de um Grande Prémio.
O pior dia foi o último, esta sexta-feira. Após duas voltas, a Honda comunicou publicamente que o problema na bateria sofrido por Fernando Alonso na quinta teve grandes impactos, e que o programa de testes de sexta seria "muito limitado" devido à "escassez de peças".
O programa foi tão limitado que Lance Stroll fez apenas mais quatro voltas — nenhuma em velocidade normal para um carro de F1. Com mais de duas horas de sessão disponível, a equipa declarou então o fim do dia, acabando a pré-temporada com uma média de 234,5 km feitos por dia (menos que a distância de uma corrida), contra 689,1 km da Mercedes.
O número traz à memória o mau início de ano que a Honda teve em 2017 com a McLaren, no terceiro e último ano da malfadada parceria. A média de quilómetros por dia foi então de 247,5 km, o que ainda assim foi melhor que o tenebroso ano de 2015, o primeiro da Honda na era híbrida da F1.
A única equipa que estará a par da Aston Martin é a Cadillac. Mas esta equipa é totalmente nova, pelo que colocar-se nesta posição, não muito longe dos restantes, é um bom esforço para o início da operação. O GP da Austrália será o primeiro teste a sério para a formação de bandeira norte-americana.
Continuando a ordem inversa: Audi, Racing Bulls e Williams têm sido difíceis de perceber. Se a Audi não estará muito longe destas mas tem questões a melhorar, a Racing Bulls foi limando os tiques nervosos do carro ao longo dos testes.
Fórmula 1
A Mercedes já era favorita para a temporada de 202(...)
Já a Williams — que faltou ao teste em Barcelona — não pareceu ter um carro problemático em pista. Contudo, para uma equipa que usou em 2025 praticamente o mesmo carro com que terminou 2024, com o objetivo de focar recursos nas novas regras de 2026, esta não é a posição desejada: o carro está acima do peso mínimo e falta, segundo Carlos Sainz, carga aerodinâmica.
A Haas e a Alpine parecem ser as melhores equipas do tradicional 'pelotão do meio'. E poucos não escolhem a Haas para ser a melhor entre as duas.
A Haas destaca-se desde logo pela quilometragem, que acumulou de forma quase metronómica, e é ajudada pelo motor Ferrari — não precisa de utilizar tanto a primeira velocidade em curva, que desestabiliza o carro, e beneficia da boa capacidade de arranque.
A Alpine, com motor Mercedes, também tem tido um carro fiável, e bem comportado em pista. As características dos dois carros podem mudar a vantagem que cada uma destas equipas tem sobre a outra de pista para pista. Além do desenvolvimento, que terá uma curva de aprendizagem mais íngreme este ano.
Com uma mudança de regulamentos tão grande, havia a esperança que uma equipa saltasse do meio para a frente, como a Red Bull e a Brawn (agora Mercedes) conseguiram fazer em 2009. Mas não: as quatro melhores equipas de 2025 deverão ser as quatro melhores equipas de 2026.
Todas as indicações dos testes colocam Red Bull e McLaren a disputar o terceiro lugar entre as equipas, pelo menos no início do ano. Além de as equipas estarem muito próximas entre si em voltas rápidas, também há pouquíssima diferença entre as duas nas simulações de corrida feitas na quinta-feira (praticamente ao mesmo tempo em pista).
Os dados analisados pelo "The Race" colocam Max Verstappen a terminar essa corrida imaginária cerca de sete segundos atrás de Oscar Piastri. A diferença pode facilmente ser anulada, ou invertida, pela igualdade de condições numa corrida real, ou pelas outras variáveis imprevisíveis desses cenários.
Entre o que já conhecemos dos carros, a aparente melhor utilização de energia elétrica da Red Bull pode dar à equipa uma vantagem no exigente circuito de Melbourne, onde se passa muito tempo em aceleração. Mas há poucas certezas.
A pergunta mais feita antes da primeira corrida é "quem vai ganhar?". Num ano de tantas mudanças, responder com certeza é uma tolice. Só se pode apontar para o que se conhece, e o que os dados da pré-temporada mostram é a Mercedes como favorita e a Ferrari potencialmente a morder-lhe os calcanhares.
Porquê esta ordem? A Mercedes destacou-se nas simulações de corrida no primeiro teste no Bahrain. Tanto que se deu ao luxo de pouco as fazer neste segundo teste. Mas, sempre que passou mais voltas em pista, a média de tempo por volta era de 1m36s ou 1m37s, solidificando as impressões já existentes.
A Ferrari, por sua vez, tem mais médias de voltas de 1m37s, e algumas de 1m38s, além de parecer mais estável nas mãos de Charles Leclerc do que nas de Lewis Hamilton. Até Leclerc fazer as voltas mais rápidas esta sexta-feira, a Ferrari tinha mantido um perfil discreto, como em toda a pré-temporada, cumprindo o programa definido internamente — com apenas um problema técnico a retirar tempo em pista na quinta-feira.
A equipa teve ainda tempo para testar inovações como a já famosa "asa Macarena", e também uma pequena asa montada atrás do tubo de escape, prolongando o efeito do difusor. Há muito que não se via a Scuderia com soluções únicas no seu carro — desde 2022, a última vez que a equipa chegou perto de lutar pelo título.
A Mercedes também testou uma inovação — um pequeno quarto elemento na asa traseira para reduzir o arrasto —, e refinou o pacote aerodinâmico do carro. Também não teve uma fiabilidade à prova de bala, e Kimi Antonelli parou com uma queda de pressão esta sexta-feira, depois de já ter sido obrigada a trocar o motor na semana passada.
Fórmula 1
Está atribuído o prémio de inovação mais surpreend(...)
O que falta é ver os dois carros em condições iguais, e sob as mesmas exigências. Que carro será mais complicado no limite? Para já, será o Ferrari, mas o Mercedes nunca pareceu verdadeiramente puxado até ao limite da aderência.
Qual terá mais problemas com os pneus? Irá a suposta vantagem do motor Mercedes ajudar na alta velocidade de Melbourne? Ou a melhor aceleração do motor Ferrari vai ser suficiente para ser mais rápido?
"Mesmo com toda a nossa tecnologia e ferramentas de simulação, todos só vão começar a ter uma ideia parcial da hierarquia depois da sessão de qualificação de sábado em Albert Park [Melbourne]". A frase é de Laurent Mekies, o diretor da Red Bull.
Fórmula 1
Os arranques estranhos e os problemas na recuperaç(...)
Uma das poucas coisas certas é que Melbourne, palco do GP da Austrália, é muito mais exigente em energia elétrica que a pista do Bahrain, com menos oportunidades para carregar a bateria. Será um primeiro teste para as novas regras, quando a compreensão destas ainda é reduzida.