Gameiro e o Dakar: "Um camião abalroou-nos e destruiu metade do carro. Ficámos sem amortecedores e travões"

A piloto Maria Luís Gameiro venceu a Taça das Senhoras no rali Dakar 2026, na sua segunda participação na mítica prova de todo-o-terreno.
Para o ano, a ideia é fazer ainda melhor, apesar de as corridas serem apenas um hobby na vida desta empresária.
Em conversa com a Renascença, Maria Luís Gameiro, 47 anos, conta como começou nos ralis e de como é fazer um Dakar sendo mulher.
Admite que encontrar patrocínios pode ser difícil e faz umas contas simples para quem quer começar a carreira de piloto todo-o-terreno.
Vamos começar pelo princípio. Como é que entrou nas corridas todo o terreno?
Eu costumo dizer que a minha paixão pelo todo-o-terreno começou pela paixão pelo meu atual marido. Ele já fazia corridas todo-o-terreno. Eu, naturalmente, tinha o conhecimento que a maioria das pessoas tem dos Dakar, mas tinha esta modalidade um bocadinho distante. E quando a relação com o meu atual marido, na altura namorado, avançou, comecei a estar neste mundo do todo-o-terreno e a conhecer e a apaixonar-me por esta modalidade.
Foi em 2005 que tive esta proximidade com o todo-o-terreno e em 2009 fiz a minha primeira corrida, logo uma Baja Portalegre. Estreei-me numa grande corrida e cheguei logo ao fim. Depois fiz um campeonato com um carrinho muito modesto durante o ano de 2010 e o início de 2011. Entretanto, veio a crise do subprime, que nos assolou a todos, e obviamente estávamos concentrados na recuperação das empresas e na manutenção das mesmas e dos nossos empregados e, naturalmente, nessa altura abandonámos o todo-o-terreno. No pós-Covid, em 2022, então sim, o meu marido quis voltar ao todo-o-terreno e eu acompanhei já com um carro de uma categoria superior, já um racing car.
Eu sou amadora, sou uma empresária, e faço desta modalidade hobby, mas hoje em dia já pratico tanto quanto posso com mentalidade profissional, fazendo o meu melhor.
E quando passou para o volante, percebeu logo que tinha jeito?
No início já tinha o bichinho de querer entrar no carro. Nunca fui copiloto, pelo simples facto de que enjoo e, portanto, não consigo estar ao lado, apesar de, em determinada altura, nos ter passado pela ideia de eu copilotar o meu marido. A maioria das pessoas tem a opinião de que, se eu tivesse começado mais jovem, poderia ter sido um grande piloto. Já não tenho 20 anos, tenho bastantes mais, e então tento fazer tudo em modo expresso para tentar acompanhar os meus colegas pilotos que são bastante mais jovens e que têm outro tipo de oportunidades. Mas eu acho que tenho jeito sim, não posso dizer que não [risos].
Recentemente participou pela segunda vez no Dakar, terminou pela segunda vez e, desta vez, venceu a Taça das Senhoras. Resumidamente, que balanço faz da prova deste ano?
Muito positiva e com desafios extraordinários. Este ano apresentei-me com uma equipa 100% feminina e, por isso, também com alguns handicaps naturais da nossa fisiologia feminina, mas em particular porque a minha copiloto não é mecânica. A maioria dos pilotos fazem-se acompanhar com copilotos que são também mecânicos e por isso, na ocorrência de algum problema, têm ali uma ajuda extra. Nós as duas fizemos algum trabalho de casa, tentámos aprender o máximo possível, mas não somos profissionais da mecânica.
Por outro lado, também tivemos um incidente logo na segunda etapa em que um camião nos abalroou e destruiu metade do carro. Tivemos que fazer uma recuperação nesse dia, tentar chegar ao final dentro da hora necessária para conseguirmos continuar. Não tínhamos amortecedores, não tínhamos travões, tive que fazer cento e tal quilómetros em todo-o-terreno a travar com o motor, mas fomos bem sucedidas. Posto isso e depois de todas as aventuras que aconteceram nessa sequência, eu diria que foi muito positivo. Não é, de facto, cliché o fantástico que é conseguir chegar ao final do Dakar. Chegar ao final de um Dakar é de facto uma obra hercúlea.
Comparando com o Dakar do ano passado, foi mais fácil ou mais difícil?
Eu diria que foi bastante diferente. Primeiro porque no Dakar do ano passado eu fui numa categoria de carros SSV, que são aqueles carros tipo aranhiços, um carro bem mais leve, com o copiloto José Marques, que me ajudou na parte mecânica e bastante na navegação também. E também foi o meu primeiro Dakar. Portanto, o facto de ser o meu primeiro Dakar era tudo uma surpresa e eu não sabia muito bem como é que as coisas funcionavam. Este ano eu já sabia essa parte, mas apresentei-me com um carro de categoria Ultimate, que é um carro da categoria rainha, com uma copiloto feminina, portanto com outro tipo de desafios.
Eu diria que o deste ano foi mais difícil, porque a condução deste carro é bastante mais exigente, é também mais difícil e porque as minhas expectativas também eram superiores. Eu não queria, de facto, apenas chegar ao fim, eu gostaria de, em geral, conseguir uma boa classificação. O facto de termos sido abalroadas pelo camião deixou essa parte um bocadinho mais para segundo plano, mas eu diria que foi um bocadinho mais difícil, mas muito, muito feliz por ter superado esses desafios.
Tendo conseguido este triunfo na Taça das Senhoras, o que se segue? A profissionalização pode ser o próximo passo?
[Risos] Não é fácil ser-se profissional em desportos motorizados. Há muito poucos e viver disso, é muito difícil. Eu estou, diria, a meio gás com as empresas, tenho uma equipa de backup que me ajuda e que me permite estar ausente para correr.
Para este ano, o desafio… eu vou lutar tanto quanto for possível para voltar a estar na linha de partida do Dakar 2027, se possível igualmente com uma senhora, para voltar a lutar por este troféu. Eu considero o troféu feminino simbólico, pelo facto de sermos duas mulheres. Não é que não tenhamos a mesma capacidade que os homens para conduzir, não é, neste caso, nenhum handicap, somos só diferentes, temos necessidades físicas diferentes e está tudo certo, não somos nem melhores nem piores, apenas diferentes. Alinho à partida em competição com todos os homens e com todas as categorias, portanto, eu acho que este troféu é mais simbólico de reconhecimento por nós, mulheres, também estarmos nesta modalidade e quiçá um convite a que mais senhoras se possam juntar - somos ainda muito poucas neste Dakar, fomos menos de 4% quer em pilotos, quer em copilotos, portanto ainda é uma percentagem muito pequenina.
E, portanto, para o ano de 2026 será fazer algumas corridas, definir o projeto para alinhar em 2027 no próximo Dakar e conseguir aí um lugar melhor à geral - e não só o troféu feminino - aí já tentarei lutar por uma classificação um bocadinho mais ambiciosa.
Vai manter a mesma navegadora? Vai reforçar a equipa de apoio? Como está previsto?
Eu fui com a Rosa Romero, que é uma espanhola. Em Portugal, infelizmente, não temos ainda copilotos que tenham experiência de navegação no deserto, porque as corridas em Portugal e Espanha, que são as chamadas bajas, são bastante diferentes do que é navegação no deserto. Eu gostaria muito de alinhar com uma portuguesa, quem sabe um dia. A Rosa quer muito também ir comigo em 2027, tem alguns constrangimentos pessoais, de projetos pessoais, que agora neste início do ano ela não está muito disponível, não tem essa possibilidade, mas vamos ainda ver se conseguimos. De qualquer modo, se ela por algum motivo não puder alinhar, com certeza que encontrarei uma solução e gostaria muito que fosse alguém do sexo feminino para continuar este projeto de dinamização do desporto automóvel.
E a equipa de apoio?
Em relação à restante equipa de apoio, eu estou integrada na equipa X-RAID, uma equipa alemã e amplamente vencedora de vários Dakar, com grande reconhecimento no meio. Conduzo um Mini dos poucos, são só dois neste momento que fizeram o Dakar, a diesel, a HVO, no caso em concreto, portanto um carro bastante verde e amigo do ambiente. É provável que no próximo ano, se não houver grandes novidades, que eu seja provavelmente o único carro com este combustível, mas o projeto será para manter.
Correu bem…
Eles ficaram muito contentes com a nossa prestação, conseguimos atingir os objetivos da equipa e tudo aponta para que continue com o mesmo carro e com a mesma equipa. Foi o primeiro Dakar que fiz com este carro, acho que ainda tenho muito para aprender com ele e creio que será possível crescer ainda com ele mais um Dakar.
Para além do Dakar, há outras corridas previstas?
Neste momento, com o foco no Dakar, o objetivo será sempre fazer algumas corridas em Marrocos, porque é, em termos de terreno, o país mais próximo daquilo que se encontra na Arábia Saudita, o único sítio perto de Portugal onde conseguimos encontrar deserto e dunas. De qualquer modo, e tem havido bastantes pedidos da parte do público português para que eu volte a fazer uma corrida em Portugal - já não faço há muito tempo -, à partida não farei o campeonato português porque as corridas acabam por coincidir umas com as outras e não conseguimos estar em todas, mas farei todos os possíveis para fazer uma ou outra corrida em Portugal, quero muito fazê-lo e vou já apresentar-me em menos de um mês na primeira corrida do campeonato espanhol.
A portuguesa, que é a Baja de Beja, não devo conseguir porque o meu carro chegou na semana passada da Arábia Saudita a caminho da Alemanha para fazer a revisão pós-Dakar. Gostaria também muito de conseguir alinhar nas corridas do Europeu de Bajas, portanto ainda não está tudo concluído, mas alinharei certamente em Portugal e vão poder ver o carro cor-de-rosa aqui nas pistas.
Numa modalidade muito dependente de patrocínios, se eu quisesse agora começar no todo o terreno, com quanto é que precisava de avançar?
Depende muito de muita coisa [risos]. Depende do tipo de assistência, do carro com que se apresenta. Há carros muito mais modestos, há carros como o Mini, como os T1 Plus, que são de facto os Fórmula 1, mas se for numa categoria de SSV, de Challenger ou Stock.
Acontece que, por exemplo, tem que ter budget suficiente para um ou dois mecânicos, para peças suplentes, para um Team Manager que ajude. Depois, se quiser algo mais ambicioso, os engenheiros de motores, os engenheiros de suspensão, naturalmente que terá que ter esse tipo de apoio. Mas eu diria que em SSV, que é a categoria mais económica e sem muitos luxos, eu diria que com aproximadamente uns 8 mil euros conseguiria fazer uma corrida em Portugal, se o carro já for seu. Já alugando uma estrutura razoável vai fácil para duas vezes, duas vezes e meia mais. Uma corrida, não um campeonato.
Num país onde a esmagadora maioria das pessoas só liga a futebol, não deve ser fácil encontrar patrocinadores que apostem?
É verdade, esse é um dos grandes desafios do desporto motorizado. É verdade que um Dakar tem uma exposição mediática muito ampla e para as marcas é mais apreciável, mas não é fácil de facto conseguir esse apoio.
Eu diria que alguém com passaporte americano ou eventualmente espanhol, como são mercados maiores, as marcas internacionais interessar-se. Nós, portugueses, é mais difícil, somos um país pequenino, mas ainda há algumas marcas do meio que gostam o facto de ser uma senhora. Perdoem-me os cavalheiros, mas neste caso poderá dar-me alguma vantagem porque é uma forma diferenciadora de comunicação e, portanto, tenho tido esse apoio. Naturalmente, tenho apoios de patrocinadores.
O meu budget de corrida não é totalmente de apoios externos, também as minhas empresas e o meu trabalho obrigam-me a financiar-me, mas já tenho uma parte de apoios fora desse âmbito e espero, tanto quanto possível, conseguir mais para 2027, exatamente para eu poder estar um bocadinho mais dedicada às corridas e não sendo 100% profissional, mas poder-me profissionalizar mais e poder dar também mais de retorno aos meus patrocinadores.
Mas parece haver aqui uma dificuldade extra. Só tenho resultados se tiver apoios, só tenho apoios se tiver resultados. É difícil.
No caso do todo-o-terreno, infelizmente, primeiro tem que conseguir os resultados para depois conseguir os patrocinadores. A não ser que tenha um amigo que olhe para si, que saiba logo à partida que vai conseguir ter algum retorno. As marcas, como é óbvio, patrocinam-nos para lhes darmos qualquer coisa em troca, não é? E temos que ganhar alguma coisa ou ter alguma exposição para que essas marcas possam chegar aos seus públicos. E se nunca tiver feito absolutamente nada, naturalmente que é mais difícil.
No meu caso em particular, eu tive que me autofinanciar para começar e agora sim, que tenho feito algumas corridas mais internacionais e que tenho obtido alguns resultados, agora sim começo a ser contactada ou quando eu contacto também algumas marcas começo a ter respostas positivas. Mas para começar, honestamente, é de facto muito complicado.