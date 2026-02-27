Gameiro e o Dakar: "Um camião abalroou-nos e destruiu metade do carro. Ficámos sem amortecedores e travões"

A piloto Maria Luís Gameiro venceu a Taça das Senhoras no rali Dakar 2026, na sua segunda participação na mítica prova de todo-o-terreno.

Para o ano, a ideia é fazer ainda melhor, apesar de as corridas serem apenas um hobby na vida desta empresária.

Em conversa com a Renascença, Maria Luís Gameiro, 47 anos, conta como começou nos ralis e de como é fazer um Dakar sendo mulher.

Admite que encontrar patrocínios pode ser difícil e faz umas contas simples para quem quer começar a carreira de piloto todo-o-terreno.

Vamos começar pelo princípio. Como é que entrou nas corridas todo o terreno?

Eu costumo dizer que a minha paixão pelo todo-o-terreno começou pela paixão pelo meu atual marido. Ele já fazia corridas todo-o-terreno. Eu, naturalmente, tinha o conhecimento que a maioria das pessoas tem dos Dakar, mas tinha esta modalidade um bocadinho distante. E quando a relação com o meu atual marido, na altura namorado, avançou, comecei a estar neste mundo do todo-o-terreno e a conhecer e a apaixonar-me por esta modalidade.

Foi em 2005 que tive esta proximidade com o todo-o-terreno e em 2009 fiz a minha primeira corrida, logo uma Baja Portalegre. Estreei-me numa grande corrida e cheguei logo ao fim. Depois fiz um campeonato com um carrinho muito modesto durante o ano de 2010 e o início de 2011. Entretanto, veio a crise do subprime, que nos assolou a todos, e obviamente estávamos concentrados na recuperação das empresas e na manutenção das mesmas e dos nossos empregados e, naturalmente, nessa altura abandonámos o todo-o-terreno. No pós-Covid, em 2022, então sim, o meu marido quis voltar ao todo-o-terreno e eu acompanhei já com um carro de uma categoria superior, já um racing car.

Eu sou amadora, sou uma empresária, e faço desta modalidade hobby, mas hoje em dia já pratico tanto quanto posso com mentalidade profissional, fazendo o meu melhor.

E quando passou para o volante, percebeu logo que tinha jeito?

No início já tinha o bichinho de querer entrar no carro. Nunca fui copiloto, pelo simples facto de que enjoo e, portanto, não consigo estar ao lado, apesar de, em determinada altura, nos ter passado pela ideia de eu copilotar o meu marido. A maioria das pessoas tem a opinião de que, se eu tivesse começado mais jovem, poderia ter sido um grande piloto. Já não tenho 20 anos, tenho bastantes mais, e então tento fazer tudo em modo expresso para tentar acompanhar os meus colegas pilotos que são bastante mais jovens e que têm outro tipo de oportunidades. Mas eu acho que tenho jeito sim, não posso dizer que não [risos].

Recentemente participou pela segunda vez no Dakar, terminou pela segunda vez e, desta vez, venceu a Taça das Senhoras. Resumidamente, que balanço faz da prova deste ano?

Muito positiva e com desafios extraordinários. Este ano apresentei-me com uma equipa 100% feminina e, por isso, também com alguns handicaps naturais da nossa fisiologia feminina, mas em particular porque a minha copiloto não é mecânica. A maioria dos pilotos fazem-se acompanhar com copilotos que são também mecânicos e por isso, na ocorrência de algum problema, têm ali uma ajuda extra. Nós as duas fizemos algum trabalho de casa, tentámos aprender o máximo possível, mas não somos profissionais da mecânica.

Por outro lado, também tivemos um incidente logo na segunda etapa em que um camião nos abalroou e destruiu metade do carro. Tivemos que fazer uma recuperação nesse dia, tentar chegar ao final dentro da hora necessária para conseguirmos continuar. Não tínhamos amortecedores, não tínhamos travões, tive que fazer cento e tal quilómetros em todo-o-terreno a travar com o motor, mas fomos bem sucedidas. Posto isso e depois de todas as aventuras que aconteceram nessa sequência, eu diria que foi muito positivo. Não é, de facto, cliché o fantástico que é conseguir chegar ao final do Dakar. Chegar ao final de um Dakar é de facto uma obra hercúlea.

Comparando com o Dakar do ano passado, foi mais fácil ou mais difícil?

Eu diria que foi bastante diferente. Primeiro porque no Dakar do ano passado eu fui numa categoria de carros SSV, que são aqueles carros tipo aranhiços, um carro bem mais leve, com o copiloto José Marques, que me ajudou na parte mecânica e bastante na navegação também. E também foi o meu primeiro Dakar. Portanto, o facto de ser o meu primeiro Dakar era tudo uma surpresa e eu não sabia muito bem como é que as coisas funcionavam. Este ano eu já sabia essa parte, mas apresentei-me com um carro de categoria Ultimate, que é um carro da categoria rainha, com uma copiloto feminina, portanto com outro tipo de desafios.

Eu diria que o deste ano foi mais difícil, porque a condução deste carro é bastante mais exigente, é também mais difícil e porque as minhas expectativas também eram superiores. Eu não queria, de facto, apenas chegar ao fim, eu gostaria de, em geral, conseguir uma boa classificação. O facto de termos sido abalroadas pelo camião deixou essa parte um bocadinho mais para segundo plano, mas eu diria que foi um bocadinho mais difícil, mas muito, muito feliz por ter superado esses desafios.