Mundial de F1 2026 explicado. Ou o "curso" que Hamilton pediu para os mistérios da nova época

E há luzes novas: os carros passam agora a ter luzes nos retrovisores para ajudar à visibilidade em chuva, ou quando param em pista.

Vamos ter corridas melhores?

Era a maior promessa da F1 ao vender a mudança de regulamentos. A resposta, neste momento, é que não sabemos. E, provavelmente, não saberemos verdadeiramente até ver, pelo menos, seis corridas, altura em que a F1 já terá passado por circuitos suficientemente diferentes para avaliar a nova era.

O menor peso e dimensões dos carros faz deles mais ágeis, o que já se notou nas imagens dos testes de pré-temporada. Mas há demasiadas questões sobre o impacto dos novos motores para saber qual vai ser o resultado, mesmo com ajudas à ultrapassagem.

Se o impacto da gestão e recarga de energia for negativo, já há mudanças a serem pensadas para ajustar os regulamentos à realidade em pista.

É uma “Fórmula E em esteróides”?

A avaliação de Max Verstappen é forte — se o objetivo era dizer que não gosta das mudanças, foi alcançado. As exigências de gestão de energia da nova F1 talvez se aproximem da Fórmula E, que é totalmente elétrica, mas parecem-se certamente com a principal categoria do Mundial de Resistência, os hipercarros.

A necessidade de energia é tanta que só a travagem — cuja energia é utilizada para carregar a bateria — não chega. Vai ser preciso carregar a bateria através do “lift and coast” (levantar o pé do acelerador centenas de metros antes da zona de travagem), e utilizar o motor como gerador para carregar a bateria em vez de toda a potência servir para acelerar.