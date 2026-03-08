F1: George Russell vence na Austrália e Mercedes faz dobradinha após breve luta com a Ferrari

Outro destaque positivo é o nono lugar de Gabriel Bortoleto, dando os primeiros pontos a um motor Audi na F1.

O destaque negativo tem de ser Oscar Piastri. Depois de lutar pelo título durante grande parte de 2025 com o colega da McLaren, o australiano bateu no muro e destruiu o lado direito do carro ainda antes da corrida começar, a caminho da grelha de partida. Mesmo que se deva a um pico de potência do motor elétrico, é uma falha do piloto na ambientação aos novos carros, que mais nenhum piloto teve.

Já a Aston Martin, que tem graves problemas de fiabilidade do lado do motor Honda, e apenas duas baterias operacionais para os primeiros dois fins de semana da temporada, tratou a corrida como mais uma sessão de testes. Fernando Alonso desistiu na volta 14 — declaradamente para "preservar componentes" —, enquanto o carro de Lance Stroll passou pelo menos dez voltas dentro da garagem antes de voltar à pista.

Há esperança para esta nova F1?

Depois de todos os receios sobre a primeira corrida de uma nova Fórmula 1, com mais dependência de energia elétrica — e, por isso, mais gestão de energia —, o GP da Austrália esteve longe de ser a farsa que se temia.

A primeira fase da corrida foi interessante, muito graças à capacidade da Ferrari se impor no arranque e rebater as investidas de George Russell em pista. Mas não foi só aí: havia lutas por posição um pouco por todo o lado, ajudadas por os carros serem ligeiramente mais pequenos e mais leves, e de a atual aerodinâmica prejudicar menos o carro atrás (para já).

É preciso esperar para ver o que acontece nas próximas corridas, sendo o GP do Japão um potencial foco de preocupação devido à natureza de alta velocidade, com poucas travagens, do circuito de Suzuka. Mas a primeira corrida do ano não provocou o pânico para o qual a F1 já se estava a preparar nos bastidores.

A cada corrida, as equipas vão acumular mais e mais petabytes de informação sobre os novos carros. Este é o ponto da temporada em que menos sabem sobre como gerir os novos motores e as exigências de energia. Com esse conhecimento, produzem-se melhorias de performance. Mas a quantidade restrita de energia continuará a estar na base desta nova fórmula, e a provocar voltas de qualificação longe do limite.

A Fórmula 1 segue já para a segunda corrida da temporada, o Grande Prémio da China, de 13 a 15 de março. É o primeiro fim de semana da temporada com corrida sprint, no sábado, significando que há apenas um treino livre na sexta-feira — o espaço do segundo é ocupado pela qualificação para a corrida sprint.