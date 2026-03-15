Fórmula 1
F1: Kimi Antonelli vence GP da China e Mercedes volta a deixar Ferrari sem resposta
15 mar, 2026 - 08:50 • João Pedro Quesado
Italiano da Mercedes tornou-se no segundo piloto mais jovem a vencer na F1. Max Verstappen desistiu e os McLaren de Lando Norris e Oscar Piastri nem sequer arrancaram.
Kimi Antonelli venceu este domingo o Grande Prémio da China de F1, marcando a primeira vitória do piloto italiano na F1. George Russell terminou em segundo, confirmando o domínio da Mercedes, que se afastou da Ferrari assim que os carros italianos começaram a lutar entre si. Lewis Hamilton, em terceiro, conseguiu o primeiro pódio pela Ferrari.
Depois de no sábado se tornar no mais jovem piloto a conseguir uma "pole position", Kimi Antonelli passou este domingo a ser o segundo piloto mais jovem a vencer uma corrida. Fica apenas atrás de Max Verstappen, que venceu aos 18 anos, enquanto Antonelli tem a primeira vitória aos 19 anos, seis meses e 19 dias.
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O italiano da Mercedes controlou largamente a corrida — com a exceção de um pequeno erro a três voltas do fim. Depois de recuperar, na segunda volta, a liderança perdida para Lewis Hamilton no arranque, Antonelli nunca mais a perdeu. Mas a ameaça da Ferrari demorou a desaparecer.
Hamilton e Charles Leclerc tinham caído para terceiro e quarto, e iam trocar de posição, quando o Aston Martin de Lance Stroll parou na primeira curva, forçando a neutralização da corrida com o Safety Car. A desistência de Stroll foi a quinta da corrida — os McLaren de Lando Norris e Oscar Piastri nem sequer partiram, com problemas eletrónicos, tal como o Audi de Gabriel Bortoleto (problemas hidráulicos) e o Williams de Alexander Albon.
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Os quatro líderes foram todos trocar de pneus, mas a opção de Franco Colapinto (Alpine) e Esteban Ocon (Haas) de não trocar logo de pneus deixou estes dois carros a separar Antonelli de Russell, Hamilton e Leclerc. No recomeço da corrida, Russell foi imediatamente assaltado por Hamilton, que demorou duas voltas a chegar de novo ao segundo lugar.
Aí, o Ferrari nunca conseguiu chegar a Antonelli, que fugia sempre o suficiente na reta de 1,2 km da pista de Xangai. Mas Antonelli, Hamilton, Leclerc e Russell ficaram juntos ao longo de dez voltas, com apenas três segundos entre o Mercedes em primeiro e o que estava em quarto.
Até que, na volta 24, Leclerc ultrapassou Hamilton inesperadamente. Assim começou uma luta de várias voltas: Hamilton respondeu logo de seguida, na primeira curva, e houve um ligeiro toque entre os dois Ferrari enquanto Leclerc se defendia. Quando Hamilton recuperou a posição, na volta 26, já Antonelli tinha uma vantagem de cinco segundos para os dois.
Na volta 27, a luta — que entreteve os adeptos — desfez o bloqueio ao Mercedes de Russell. Leclerc voltou a ultrapassar Hamilton, que respondeu nas curvas rápidas e recuperou a posição por breves momentos, antes de Leclerc voltar ao segundo lugar. A seguir, Russell passou Hamilton e, duas voltas depois, Leclerc, partindo em direção a Antonelli (que já estava demasiado longe).
Charles Leclerc apenas perdeu o terceiro lugar na volta 36, com um erro no fim da grande reta — já os Mercedes se tinham tornado um ponto distante no horizonte, mostrando novamente a vantagem que o motor lhes dá.
Dez voltas depois, Max Verstappen desistiu, coroando um fim de semana muito complicado para a Red Bull. O neerlandês voltou a ter um mau arranque, caindo de oitavo para 14.º ao não conseguir, de novo, que o motor respondesse como necessário. Durante a corrida, sofreu mais uma vez com a degradação dos pneus e, depois de ter passado a corrida a lutar com Franco Colapinto, Pierre Gasly, Oliver Bearman e Esteban Ocon, acabou por encostar com um aparente problema de motor.
Fernando Alonso desistiu antes, e foi visto a tirar repetidamente as mãos do volante durante as 34 voltas que completou — um sintoma das vibrações sentidas pelos pilotos da Aston Martin, provocadas pelo motor Honda.
Mercedes e Ferrari mostraram-se novamente um passo à frente das restantes equipas — com a ressalva que não se conhece a evolução do andamento em corrida da McLaren. O primeiro piloto nem de Brackley nem de Maranello, Bearman, terminou a 57 segundos de Kimi Antonelli, e só mais um piloto ficou a menos de um minuto do vencedor: Pierre Gasly, a 59,6 segundos.
George Russell lidera o Mundial de pilotos com 51 pontos, quatro de vantagem para Kimi Antonelli. No Mundial de construtores, a Mercedes já soma 98 pontos, contra 67 da Ferrari.
A próxima corrida da Fórmula 1 é o Grande Prémio do Japão, em Suzuka, de 27 a 29 de março, antes de uma paragem de cinco semanas — não há corridas em Abril após o cancelamento dos GPs do Bahrain e da Arábia Saudita.
Resultados GP China
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- George Russell (Mercedes) +5.515s
- Lewis Hamilton (Ferrari) +25.267s
- Charles Leclerc (Ferrari) +28.894s
- Oliver Bearman (Haas) +57.268s
- Pierre Gasly (Alpine) +59.647s
- Liam Lawson (RB) +1m20.588s
- Isack Hadjar (Red Bull) +1m27.247s
- Carlos Sainz Jr. (Williams) +1 volta
- Franco Colapinto (Alpine) +1 volta
- Nico Hulkenberg (Audi) +1 volta
- Arvid Lindblad (RB) +1 volta
- Valtteri Bottas (Cadillac) +1 volta
- Esteban Ocon (Haas) +1 volta
- Sergio Perez (Cadillac) +1 volta
- [Não terminou] Max Verstappen (Red Bull)
- [Não terminou] Fernando Alonso (Aston Martin)
- [Não terminou] Lance Stroll (Aston Martin)
- [Não arrancou] Lando Norris (McLaren)
- [Não arrancou] Gabriel Bortoleto (Audi)
- [Não arrancou] Alexander Albon (Williams)
- [Não arrancou] Oscar Piastri (McLaren)
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