F1: Kimi Antonelli vence GP da China e Mercedes volta a deixar Ferrari sem resposta

Kimi Antonelli venceu este domingo o Grande Prémio da China de F1, marcando a primeira vitória do piloto italiano na F1. George Russell terminou em segundo, confirmando o domínio da Mercedes, que se afastou da Ferrari assim que os carros italianos começaram a lutar entre si. Lewis Hamilton, em terceiro, conseguiu o primeiro pódio pela Ferrari.

Depois de no sábado se tornar no mais jovem piloto a conseguir uma "pole position", Kimi Antonelli passou este domingo a ser o segundo piloto mais jovem a vencer uma corrida. Fica apenas atrás de Max Verstappen, que venceu aos 18 anos, enquanto Antonelli tem a primeira vitória aos 19 anos, seis meses e 19 dias.

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O italiano da Mercedes controlou largamente a corrida — com a exceção de um pequeno erro a três voltas do fim. Depois de recuperar, na segunda volta, a liderança perdida para Lewis Hamilton no arranque, Antonelli nunca mais a perdeu. Mas a ameaça da Ferrari demorou a desaparecer.