Senna “queria ir para a Ferrari em 1994”. Antigo chefe da Scuderia recorda negociações com lenda da F1

Ayrton Senna queria competir pela Ferrari em 1994 na Fórmula 1, revelou o antigo diretor da Scuderia, Jean Todt. É uma nova peça na história dos últimos anos de vida e carreira da lenda brasileira da F1.

“O primeiro piloto de sonho que debati foi o Ayrton Senna. Foi durante o Grande Prémio em Monza em 1993”, conta o francês no podcast “High Performance”. “Lembro-me que ele veio ao meu quarto em Villa D’Este, estávamos no mesmo hotel, e passámos parte da noite juntos para falar sobre ele juntar-se à Ferrari, e ele queria vir”.

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“Mas ele queria vir em 1994, e em 1994 já tínhamos um contrato com o Gerhard Berger e o Jean Alesi, e disse-lhe que em 1994 não era possível”, explica Jean Todt. “Primeiro, nós ainda não vamos estar prontos” — a Ferrari não vencia títulos de pilotos desde 1979 —, “e depois temos um contrato, e ele respondeu-me ‘na Fórmula 1, os contratos não são importantes’. Eu disse 'para mim, um contrato é importante'”.

Jean Todt queria que Ayrton Senna se juntasse à Ferrari em 1995, esclarece depois o francês. “Comigo como líder da equipa de Fórmula 1, houve a discussão em setembro de 1993 para ele vir em 1995 e ele queria vir em 1994. Por isso é que ele foi para a Williams”.