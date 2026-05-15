Max Verstappen tem um novo desafio: 24 horas no “Inferno Verde” com 160 carros e mais de 600 pilotos

Como é que um piloto descansa da F1? Se for Lando Norris, vem a Portugal passar uns dias. Se for Charles Leclerc, inaugura o seu novo iate. Se for Max Verstappen, mete-se num carro totalmente diferente da Fórmula 1, num circuito que o Mundial abandonou em 1976 por ser demasiado perigoso.

Verstappen vai competir pela primeira vez nas 24 Horas de Nürburgring, uma das principais corridas de resistência do desporto automóvel — mesmo não contando para nenhum campeonato mundial. Porque não é uma corrida qualquer, nem acontece numa pista comum, mas sim num resquício do passado com mais de 25 quilómetros de extensão e voltas com oito minutos de duração.

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Seja pelo desencanto com a F1, seja porque gosta de tudo o que tem quatro rodas e anda rápido, Max Verstappen vai partilhar um Mercedes com mais três pilotos este fim de semana. Não bastou ser tetracampeão mundial de F1 para participar: foi preciso obter uma licença especial. O entusiasmo é tal que os bilhetes esgotaram, e a organização recomendou que Verstappen não aparecesse no desfile de abertura do fim de semana nem na sessão de autógrafos, devido a receios de segurança.

Que corrida é esta, afinal, onde um português de 21 anos compete em 2026?