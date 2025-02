Magia, um beijo e críticas à bola. Neymar já jogou mais em oito dias no Santos que em seis meses com Jorge Jesus

Neymar está de volta. Ao futebol, ao Santos, às fintas e às picardias. E além das balizas e dos túneis aos adversários, tem um novo alvo: a bola do Paulistão.

"Com todo o respeito à Penalty, que é a patrocinadora, têm de melhorar a bola. No outro dia, o [treinador do Flamengo] Luís Filipe falou e eu concordo com ele. Essa bola é muito ruim. Tem de melhorar um pouco mais", argumentou o avançado, de 33 anos, em declarações ao "Record", do Brasil, na madrugada desta quinta-feira, depois da derrota do Santos perante o Corinthians, por 2-1, na nona jornada do Campeonato Paulista.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Importa referir que o capitão da seleção brasileira e do Santos não está só. O guarda-redes do Corinthians, Hugo Souza, reforçou as críticas de Neymar à bola utilizada na prova: "É horrível. Desculpem a expressão, mas é horrível."

A bola até podia deixar a desejar, mas isso não impediu o "menino da Vila", agora um veterano, de fazer as delícias dos adeptos com a sua qualidade técnica.

Também já mostrou o seu lado provocador: substituído na segunda parte, Neymar foi assobiado pelos adeptos rivais e respondeu com um beijo para a bancada.