Acompanhou Cristiano Ronaldo no Al Nassr e tem mais de cinco anos ao mais alto nível a cuidar do físico de jogadores de futebol. Em entrevista à Renascença, Nuno Cerdeira, que fez parte da equipa técnica de Luís Castro, acredita que o aumento das roturas de ligamentos dos joelhos nesta época não passa de um “epifenómeno” e que o que tem aumentado são, aliás, as lesões musculares.

Desde o início da presente época 2024/25, foram 56 os jogadores das seis principais ligas – Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França e Portugal – a sofrerem rotura total ou parcial do ligamento cruzado anterior do joelho, segundo uma análise da Renascença aos dados do portal alemão Transfermarkt.

O número é superior ao total deste tipo de lesões registadas na época passada nas mesmas ligas – apenas 33 – e caminha para ser o dobro.

Sente que as lesões do cruzado são mesmo um fenómeno? Estão a aumentar?

Se verificarmos de forma longitudinal, o que nos diz a ciência é que é um epifenómeno. É uma lesão muito mediática e por acontecer em clubes com grande massa adepta, parece que acontece muitas vezes. Disse, e bem, que há um aumento agudo de lesões do ligamento cruzado anterior, mas o que podemos esperar é que possa ser só uma ocorrência aguda. A ciência diz-nos que este tipo de lesões tem vindo a diminuir, ao contrário das musculares. Só que como as lesões musculares têm um período de recuperação bem mais curto, tem um peso menor nos resultados da equipa e na expectativa dos adeptos de ter os melhores jogadores em campo.

Ou seja, os dados dizem que antigamente havia mais?

As lesões no joelho têm vindo a diminuir e as lesões musculares têm vindo a aumentar. Uma das perspectivas que se fala mais é calendarização e haver um peso muito grande de jogos. As lesões no joelho têm ocorrido menos. Este tipo de lesões tem um peso no número total de lesões nos jogadores de 1%. As musculares são 30% na taxa global de lesões. Um jogador pode até ter três ou quatro lesões por época, mas vai sempre recuperar e aparece em campo passado algum tempo. E tem menos peso emocional também.