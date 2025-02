Mais de 50 roturas de ligamento nas principais ligas. Epidemia ou epifenómeno?

Afeta principalmente os defesas, não escolhe idades e a recuperação é, na maioria dos casos, longa e dolorosa. A rotura do ligamento cruzado anterior do joelho é uma lesão que tem dado que falar no futebol mundial pelo número de casos, atingindo até Rodri, o vencedor da Bola de Ouro em 2024.

O “estalo” do ligamento que une o fémur à tíbia chegou com mais impacto a Portugal nas últimas duas semanas: com apenas quatro minutos de diferença, Bah e Manu Silva, do Benfica, caíram ao chão com dores; Daniel Bragança, do Sporting, já tinha tido a lesão em 2022 e voltou a romper o ligamento no sábado, frente ao Arouca. Os números da temporada apontam para um aumento, mas um preparador físico diz à Renascença que não passa de um “epifenómeno”.

Desde o início da presente época 2024/25, foram 56 os jogadores das cinco principais ligas - Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França - e Portugal a sofrerem rotura total ou parcial do ligamento cruzado anterior do joelho, segundo uma análise da Renascença a dados no portal alemão Transfermarkt.

O número é superior ao total deste tipo de lesões registadas na época passada nas mesmas ligas - apenas 33 - e caminha para ser o dobro.

As mais recentes vítimas dessa “epidemia” de rotura de ligamentos no futebol masculino são Daniel Bragança, do Sporting, e Alexander Bah e Manu Silva, do Benfica.

O médio leão jogou apenas 13 minutos no sábado em Alvalade, frente ao Arouca, quando sentiu o joelho esquerdo estalar e teve de ser substituído. Já tinha sofrido a mesma lesão em 2022, mas no joelho direito, tendo voltado aos relvados quase um ano depois.

No Benfica, e separados por menos de quatro minutos, o médio recém-contratado ao Vitória SC e o único lateral direito de raiz no plantel encarnado sofreram a mesma lesão, no mesmo joelho.

Os três vão falhar o que resta da época e arriscam não começar a época seguinte, tendo pela frente cirurgia e “oito a doze meses de recuperação”.