"Comprámos o Bellingham errado". Conheça Jobe, o irmão adolescente de Jude que já faz história no Championship

Em Sunderland, no nordeste de Inglaterra, há um Bellingham que brilha bem alto e já se tornou o primeiro jogador nascido depois do primeiro jogo da história do Championship, em 2004, a chegar à marca de 100 encontros na liga. Chama-se Jobe, tem 19 anos, e o apelido não é a única coisa que partilha com Jude Bellingham, estrela do Real Madrid.

"Se o Jude aprendesse a cozinhar e a conduzir, a minha mãe poderia voltar [a Inglaterra] e viver comigo, mas não. Ele é inútil, por isso tenho eu de me desenrascar", brinca Jobe Bellingham, entrevistado no documentário "Out of the Floodlights" ("Fora dos Holofotes", em português), publicado no canal de YouTube do irmão mais velho.

Jude e Jobe Bellingham são irmãos, separados por pouco mais de dois anos: o médio do Real Madrid, de 21 anos, nasceu a 29 de junho de 2003; o do Sunderland, de 19, chegou ao mundo no dia 23 de setembro de 2005.