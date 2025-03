O que é a OFC Professional League, que arranca em 2026 e está a dividir a Oceânia?

Em novembro de 2022, em Doha, no Qatar, o Comité Executivo da OFC votou no sentido de avançar com a liga, tendo inicialmente como objetivo o seu lançamento em 2025. Contudo, mais um atraso: o lançamento foi adiado para 2026, para dar tempo aos clubes interessados para fazerem a transição para o estatuto totalmente profissional.

A ideia da Confederação de Futebol da Oceânia (OFC) surgiu em 2019. Formou-se um grupo de trabalho para perceber a viabilidade de uma liga de futebol profissional no continente e esperava-se um arranque em 2021. No entanto, o processo atrasou-se devido à pandemia da Covid-19.

Enquanto a Europa domina o cenário do futebol de clubes há décadas, com 16 vitórias em 20 edições do antigo Mundial de Clubes da FIFA, a Oceânia ainda procura estabelecer a sua própria identidade: a Confederação de Futebol da Oceânia (OFC) é a única do mundo em que o futebol não é profissional .

O futebol na Oceânia está prestes a dar um salto significativo rumo à profissionalização, através do lançamento da OFC Professional League, com início previsto para janeiro de 2026. Uma iniciativa cujo objetivo é revolucionar o cenário desportivo no continente , permitindo aos jogadores um nível de competição superior.

As meias-finais e a final serão disputadas a uma só mão. A época terminará com a coroação dos primeiros campeões da OFC Professional League e servirá de qualificação dos clubes da Oceânia para a Taça Intercontinental (em dezembro) e para o Mundial de Clubes 2029 (no verão).

“ Esta liga foi concebida para ser um catalisador do desenvolvimento do futebol em toda a Oceânia . O formato garante que a competição se mantém emocionante até ao final, com o quarto classificado a ter a oportunidade de defrontar o quinto classificado por um lugar nas meias-finais. Esta estrutura faz com que cada partida seja significativa e mantém a intensidade competitiva durante toda a temporada”, afirmou o diretor da Liga Profissional da OFC, Stuart Larman, citado em comunicado.

Após a época regular, as equipas serão divididas em dois grupos: o grupo de play-off dos líderes, em que as quatro melhores equipas competirão por lugares nas meias-finais; e o grupo de play-off dos "challengers", em que as quatro últimas equipas na classificação lutarão pela manutenção e a equipa melhor classificada terá a oportunidade de defrontar o quarto classificado dos líderes por um lugar nas meias-finais.

A competição terá início em janeiro de 2026 e decorrerá até maio de 2026 . Incluirá cinco rondas, realizadas em várias zonas do Pacífico, num formato de duas voltas. Cada equipa disputará, no mínimo, 17 jogos.

A OFC Pro League contará com oito equipas de todo o Pacífico, que competirão durante cinco meses a alta intensidade . O calendário prevê a conclusão do processo de candidatura dos clubes até ao fim de junho de 2025. Em setembro, a aprovação final e a emissão de licenças para os oito clubes selecionados.

De acordo com a Confederação, 24 clubes manifestaram interesse em participar na primeira edição da OFC Professional League . No entanto, apenas oito arrancarão a competição em janeiro do próximo ano.

A visão da OFC contempla abrir caminho para que os jogadores da Oceânia cheguem ao nível de competitividade de Austrália, Ásia e Europa , sublinha o secretário geral da OFC, Franck Castillo: “É um momento de transformação para o futebol na Oceânia. Não só elevará o nível do jogo, como também proporcionará uma plataforma competitiva para que os nossos clubes e jogadores possam prosperar no panorama internacional.”

Porém, na lista de 24 clubes com interesse não consta o nome do atual campeão nacional da Nova Zelândia, o Auckland City. O clube afirma que "não participará na competição, seja a que título for".



A equipa de Auckland prefere focar-se nas competições e objetivos previamente estabelecidos: já tem no calendário o Mundial de Clubes 2025, a Liga dos Campeões da Oceânia, a Taça da Nova Zelândia e o campeonato do Norte da Nova Zelândia e o campeonato nacional.

Apesar do desinteresse, o Auckland City reitera o seu "compromisso de longa data com o futebol na Oceânia" e garante que continuará "a apoiar o crescimento e o desenvolvimento do futebol na região". Em comunicado, o campeão neozelandês frisa, ainda, a sua importância "na definição do desenvolvimento do futebol na Nova Zelândia e no Pacífico".

Do outro lado, e com uma opinião contrária, o Real Kakamora foi o único clube das Ilhas Salomão a candidatar-se à competição. Através de um comunicado nas suas redes sociais, a equipa da capital salomonense mostrou-se entusiasmada com esta oportunidade de crescimento e profissionalização.

"Nunca poderíamos ter imaginado isto há pouco mais de um ano. (...) Esperamos que a nossa participação seja capaz de nos elevar genuinamente ao estatuto profissional", pode ler-se, em "post" no Instagram.

O formato inovador da OFC Pro League não cativa todos, contudo, para a Confederação de Futebol da Oceânia o principal é conquistar o público e manter a intensidade ao longo de toda a competição. Não apenas desenvolver o futebol local, mas também criar uma ponte para que os talentos da Oceânia possam alcançar palcos mais prestigiados mundialmente.