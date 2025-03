Alex de Souza, o treinador: “Não se forma o jogador para a equipa principal, forma para ele se tornar numa moeda”

Quase sempre capitão por onde passou (figura especial de Fenerbahçe, Palmeiras e Cruzeiro), este cidadão de Curitiba lidou com muitas equipas técnicas e gostou dessas conversas. Em entrevista à Renascença , Alex de Souza – de 47 anos e na ressaca dos trabalhos em clubes como Antalyaspor (esta época defrontou José Mourinho na liga turca), Avaí e os sub-20 do São Paulo – reflete sobre o jogo, o mundo em que vivemos, as armadilhas, as razões para a formação brasileira olhar para a Europa e muito mais.

Quando um 'camisa 10’ canhoto que fez mais de 400 golos na carreira se transforma em treinador, devemos ouvi-lo. Por que razão os grandes craques do futebol avançam para esta carreira? Não temem beliscar o estatuto? Não sentirão frustração quando os futebolistas que têm à frente não conseguem fazer o básico para eles? E o futebol, mudou tanto quanto a sociedade? Que desafios enfrentam hoje os treinadores? Alex, que fez 48 jogos pela seleção brasileira, partilha as suas ideias com o vagar e a serenidade de um sábio.

Já houve relatos sobre treinadores como Henry e Mancini lidarem mal com a incapacidade dos jogadores, porque para eles o gesto ou uma ação pareciam fáceis. O Alex já sentiu isso?

[sorriso] Não e explico porquê: cada um tem uma realidade, cada um tem uma história para contar. O que era fácil para mim não é tão fácil para outro jogador. O que eu enxergava dentro do campo talvez o jogador enxergue de uma outra forma. Se me sento para ver um jogo de futebol com você e mais dois amigos, acaba o jogo, vamos sentar e tomar um vinho ou uma cerveja, e talvez tenhamos quatro visões diferentes do mesmo jogo.

Certo.

Treinador assenta na realidade do mundo, no tipo de mundo que viveu, no tipo de mundo em que vive, nos conceitos que ele tem, mas é impossível [isso acontecer], olhar para o meu jogador e dizer “pô, eu fazia isso”. Não, não, não consigo, não faço. É injusto com aquele atleta que está ouvindo, até porque tenho 47 anos, já vivenciei várias coisas, e estou falando com um jogador de 20 anos ou outro que tem 30 mas joga a defesa. Mas conheço histórias e relatos de alguns que se decepcionavam ou tinham até... [risos]... um sentimento ruim em relação a isso.

A sociedade mudou muito. Os jogadores estão diferentes do seu tempo? No comportamento e na forma de lidar com o futebol.

Não é só com futebol, é com a vida. É outro mundo, não é? Aos 20 anos eu era diferente de um jogador que tem 20 anos hoje. Aos 20 anos tinha outros sentimentos e pensamentos do que um jovem com 20 anos hoje. Com 14 anos, e posso falar porque tenho um filho de 14 anos que também joga, quando jogava futebol, tinha uma vida totalmente diferente da que ele tem hoje. Não é só no futebol. A sociedade mudou, tudo mudou.

A entrada da tecnologia interferiu demais em como vivenciamos o dia a dia. Sou de um país em que a segurança pública e a violência mudaram bastante a nossa forma de viver, o nosso dia a dia. Cabe-nos entender o que temos hoje. Estou com 47 para 48, muitas vezes vou parar olhando para trás e tendo saudades de algo que vivi lá atrás, mas que infelizmente não vai voltar. Tentar entender, viver e vivenciar como o mundo está acontecendo é a principal lição no dia a dia.

Mencionou duas vezes tecnologias, ocorre-me o surgimento das redes sociais. Acha que podem ser uma armadilha?

Muito, muito, muito. Temos de separar caso a caso, mas há gente que vive em função do elogio e às vezes vai para as redes sociais atrás de um elogio. Há outro tipo de pessoa que é muito suscetível à crítica, qualquer crítica que surja derruba aquele cara. Existe aquela pessoa que tem a necessidade de mostrar o que está sendo feito. Existe aquela pessoa que tem a necessidade de ter uma exposição maior ou menor.

É o que falei: temos de nos descobrir no meio disso e, como treinadores de futebol, você tem de descobrir quem é quem no teu grupo, na própria comissão técnica, na própria direção, os jogadores, o pessoal com quem trabalha. Essa disponibilidade da rede social interfere muito no seu dia a dia. É uma situação nova, você tem de ver onde se encaixa nesse mundo tão veloz como vivemos hoje.

Ganharem mais dinheiro tão cedo pode transformar as trajetórias dos jogadores?

Não há dúvida, não há dúvida. Muita gente, hoje, resolve-se financeiramente antes mesmo de estar resolvida para ser atleta. Outra coisa que é difícil para nós, treinadores, é treinar pessoas que têm dinheiro. Não são necessariamente bem-sucedidos, mas têm dinheiro. Os grandes treinadores treinam milionários. Esse entendimento também é necessário, porque isso muda o teu dia a dia, a forma como você se coloca com a pessoa, muda o discurso que vai oferecer.

Eu, por exemplo, quando comecei a jogar o discurso era o seguinte: “O treino é um prato de comida”, “tem de tratar esse jogo como se fosse o último jogo da tua vida”. Hoje o cara já sabe que não é assim. Com a tecnologia e esses contratos, você tem de entender onde está. Há casos em que o atleta assina um contrato em cima do que ele tem a possibilidade de ser, e muitas vezes não vai acontecer, por comportamento, lesão ou por qualquer tipo de situação. Hoje paga-se o preço pelo potencial, muitas vezes esse potencial acaba não acontecendo.