Último jogo de futebol com "casa cheia" antes da Covid-19 foi há cinco anos

Anfield Road estava repleto de adeptos e o relvado com a adrenalina de um jogo da Liga dos Campeões. Um cenário que não se voltaria a ver por mais de um ano. A partida entre o Liverpool e o Atlético de Madrid foi a última antes de a Covid-19 parar tudo.

Dia 11 de março de 2020, 20h00: 52.267 adeptos deslocaram-se para assistir àquele que seria o último encontro com o 12.º jogador.

Há cinco anos, viveu-se um dia marcante para os amantes de futebol. Os adeptos que cantavam e apoiavam as respetivas equipas deixaram de ter lugar garantido nas bancadas. Os cânticos transformaram-se em silêncio. A adrenalina da cadeira no estádio mudou-se para o nervosismo do sofá. A presença assídua transformou-se em ausência constante e sem retorno definido.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Contudo, a última oportunidade para viver um jogo foi aproveitada por quem estava em Anfield, mesmo sem saber que não voltariam a entrar num estádio até julho de 2021. Num jogo a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid foi a Inglaterra surpreender o então campeão Liverpool.

A equipa inglesa tinha perdido o primeiro jogo em Madrid, por 1-0, com um golo de Saúl aos quatro minutos. A segunda mão começou com um golo dos "reds", com Wijnaldum a marcar aos 43 minutos e a igualar a eliminatória.

Ao fim dos 90 minutos, a partida ainda estava longe de estar decidida.