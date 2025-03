"Inteligência em movimento". Vitinha nas palavras de quem o treinou

"Desculpem, mas Vitinha joga um desporto diferente. Não é o mesmo futebol". Assim respondeu Thierry Henry, quando lhe perguntaram sobre outro jogador do Paris Saint-Germain, depois da vitória sobre o Liverpool que garantiu os quartos de final da Liga dos Campeões. Luís Gonçalves, que treinou o médio internacional português nos sub-15 do FC Porto, subscreve os elogios do antigo avançado. "Eu diria uma frase: inteligência em movimento. Torna o jogo muito mais simples com a sua forma de jogar", declara o treinador, em entrevista a Bola Branca. A exibição de Vitinha em Anfield Road maravilhou Henry. No entender de Luís Gonçalves, o seu antigo jogador "está cada vez mais refinado e com cada vez mais qualidade na sua capacidade de decisão". Além disso, mostra "sempre muita vontade de evoluir", o que o ajuda a estar entre os melhores do mundo. "Realmente, Vitinha está noutro nível. É um jogador discreto, mas sempre muito assertivo. Muito inteligente no jogo, antecipa as ações muito bem, lê o jogo muito bem, tecnicamente é bastante evoluído. É um jogador muito completo", elogia.

Embora não seja um jogador corpulento, o médio tem "a capacidade física necessária para ser eficaz nas suas ações, para responder aos problemas que o jogo coloca". E o que lhe falta em massa muscular tem em qualidade técnica e inteligência: "Para mim, o futebol é decisão e o Vitinha decide muito bem."

"Mister, o que posso fazer para melhorar?" Luís Gonçalves lembra-se bem do Vitinha dos sub-15 do FC Porto. Um jovem que mostrava, acima de tudo, "muita vontade de aprender". "Recordo-me claramente, uma vez interpelou-me e pediu-me: 'Mister, as coisas não me estão a sair muito bem, não estou muito satisfeito. O que é que posso fazer para melhorar? Dê-me aqui uma ajuda, no sentido das indicações'. Isto vindo de um jovem, ou um adolescente, que na altura já tinha boas performances, estava muito bem. Mas mostrava aquela vontade de melhorar e aperfeiçoar. No fundo, é um perfecionista. E quando assim é, naturalmente que, devido também à sua qualidade e ao seu talento natural, as coisas depois acontecem", sublinha.

Ver Vitinha tomar conta do meio-campo de uma das melhores equipas do mundo, e com elogios de uma lenda como Henry, "não é uma surpresa". Ainda assim, o caminho "nunca é linear" e o potencial não é garantia de sucesso futuro. "Eu diria até que neste momento é um dos melhores médios do mundo. Nós esperamos sempre que um jogador atinja o máximo, mas há coisas que só com o tempo se vêm a confirmar", salienta Luís Gonçalves, que até dá o exemplo de Cristiano Ronaldo: "Ninguém tinha dúvidas da sua qualidade e do seu potencial, mas também acredito que superou todas as expectativas." "Vitinha está nesse caminho. Está num nível muito, muito alto. Agora, claro, quando eles são mais jovens, podemos é projetar o futuro deles, pensando que é preciso muita coisa. É preciso acima de tudo que o jogador tenha um grande caráter, que o Vitinha tem. É preciso que o jogador tenha uma grande disciplina e uma grande ambição, que o Vitinha tem. E, depois, a qualidade", remata.