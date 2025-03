"Inteligência em movimento". Vitinha nas palavras de quem o treinou

Ver Vitinha tomar conta do meio-campo de uma das melhores equipas do mundo, e com elogios de uma lenda como Henry, "não é uma surpresa". Ainda assim, o caminho "nunca é linear" e o potencial não é garantia de sucesso futuro.

"Eu diria até que neste momento é um dos melhores médios do mundo. Nós esperamos sempre que um jogador atinja o máximo, mas há coisas que só com o tempo se vêm a confirmar", salienta Luís Gonçalves, que até dá o exemplo de Cristiano Ronaldo: "Ninguém tinha dúvidas da sua qualidade e do seu potencial, mas também acredito que superou todas as expectativas."

"Vitinha está nesse caminho. Está num nível muito, muito alto. Agora, claro, quando eles são mais jovens, podemos é projetar o futuro deles, pensando que é preciso muita coisa. É preciso acima de tudo que o jogador tenha um grande caráter, que o Vitinha tem. É preciso que o jogador tenha uma grande disciplina e uma grande ambição, que o Vitinha tem. E, depois, a qualidade", remata.