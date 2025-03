Arranca o "mata-mata" da Champions feminina. É desta que termina o domínio do Barcelona?

O treinador do Gil Vicente escolhe Shaw, melhor marcadora da WSL, com 12 golos em 14 jogos, como a jogadora a manter debaixo de olho, entre as fileiras do City.

"No Chelsea, destaco o plantel. Se formos dados estatísticos, nos 'tops' dificilmente encontras uma jogadora do Chelsea, quer em golos, quer em assistências, quer no que seja. Significa que é uma equipa extremamente competente pelo seu todo e destaca-se pelo coletivo mais do que pelas suas individualidades", diz.

Airosa espera "uma prestação muito positiva" do Chelsea, nesta fase a eliminar, e mostra-se "muito expectante" pelo trabalho de Sonia Bompastor.

"Acredito que será um excelente candidato a derrotar o Barcelona e a tentar acabar com esta senda de vitórias deles, e que consiga fazer a sua história, também, na Liga dos Campeões", assinala o técnico, nesta entrevista a Bola Branca.



Os jogos da primeira mão dos quartos de final realizam-se esta terça-feira e na quarta, às 17h45 e às 20h00. A segunda mão está marcada para 26 e 27 de março, às mesmas horas, no Estádio Groupama (Lyon-Bayern), no Emirates (Arsenal-Real), no Estádio Johan Cruyff (Barça-Wolfsburgo) e em Stamford Bridge (Chelsea-City).