Qual será a primeira seleção a apurar-se para o Mundial 2026? Japão está na linha da frente

Os jogos da atual pausa para as seleções poderão dar a conhecer os primeiros apurados para o Mundial 2026, que se juntam aos anfitriões Estados Unidos, Canadá e México. Caso faça o seu trabalho, o Japão será sempre o primeiro a qualificar-se. A Nova Zelândia e a Argentina também estão muito perto de garantir a passagem.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Ásia

O Japão é o primeiro a ter a possibilidade de garantir uma vaga na fase final do Campeonato do Mundo.

A seleção nipónica, em que joga Hidemasa Morita, do Sporting, está na liderança do Grupo C da secção asiática de apuramento, com mais nove pontos que a Austrália. Joga esta quinta-feira, às 10h35, diante do Bahrain, e precisa apenas de um triunfo para carimbar o seu oitavo Mundial consecutivo. Um empate pode chegar, mas fica dependente de uma combinação de resultados.

Caso falhe o apuramento já esta quinta-feira, o Japão ainda poderá carimbar bilhete na próxima jornada, diante da Arábia Saudita. Nessa altura, também Coreia do Sul, Irão, Uzbequistão e Iraque poderão marcar lugar na fase final, ainda que, ao contrário dos nipónicos, dependam da conjuntura de resultados.

América do Sul

A Argentina, do capitão do Benfica, Nicolás Otamendi, também pode garantir um lugar no Mundial 2026 já nesta pausa.

Sem Lionel Messi, a seleção albiceleste terá de vencer os jogos contra Uruguai, fora, às 23h30 de sexta-feira, e Brasil, em casa, à meia-noite do dia 26 de março.

Das dez seleções que pertencem ao apuramento sul-americano, apuram-se os seis primeiros. O sétimo disputa um play-off intercontinental para conseguir um lugar.

Oceânia

No apuramento da Oceânia, as contas deverão ficar fechadas no final deste mês. São quatro as seleções na luta pelo apuramento e faltam apenas três jogos.

A Nova Caledónia e o Taiti medem forças numa das meias-finais, às 02h00 de sexta-feira. Na outra partida, quatro horas mais tarde, a Nova Zelândia enfrenta as Ilhas Fiji. Os vencedores destes jogos jogam a final, às 06h00 de 24 de março, e esta Confederação fica a conhecer o primeiro apurado.

O Mundial 2026 contará com a participação de 48 seleções: 16 da Europa, nove de África (CAF), oito da Ásia (AFC, em que a Austrália compete), seis da América do Sul (CONMEBOL), seis da América do Norte, Central e Caribe (CONCACAF), que inclui os três anfitriões, uma da Oceânia (OFC) e duas seleções repescadas.

A repescagem será feita através de um torneio realizado pela FIFA, que envolverá seleções de cinco confederações: uma da OFC, uma da AFC, uma da CONMEBOL, uma da CAF e duas da CONCACAF.