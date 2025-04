"Passa a bola, não somos o Messi". Mais um clube, nova montanha-russa para João Félix

João Félix é contratado, brilha na estreia, gera entusiasmo nos primeiros jogos, começa a cair de rendimento, perde importância nas opções do treinador, passa a aparecer somente em fogachos. João Félix sai para mais um clube, mais uma montanha-russa. Vira o disco e toca o mesmo, como dita a expressão popular; mudam as camisolas, as cores e os emblemas, mas a história é a mesma.

O último jogo do AC Milan, em que o avançado agora milita, terminou com uma derrota diante do Nápoles - e mais dúvidas em torno de Sérgio Conceição -, mas ficou igualmente marcado por um episódio curioso, revelado esta terça-feira.

À saída do túnel para os balneários, no final do intervalo, o internacional inglês Kyle Walker, um dos jogadores mais experientes do plantel, virou-se para João Félix e declarou: "Passa a bola, só. Não somos o Messi. Aqui não há Messi's."

