"Primeiro os pontos, depois as 'pints'". Vítor Pereira espanta fantasmas do Wolves com promessa de cerveja

Vítor Pereira terminou a noite de domingo a celebrar num "pub" com os adeptos do Wolverhampton Wanderers, depois de uma inédita quarta vitória consecutiva na Premier League, que praticamente garantiu a manutenção.

"Primeiro os pontos, depois as cervejas", ou "first the points, then the pints", como dissera o treinador português, antes do jogo. E assim foi: o Wolves derrotou o Tottenham, por 4-2, e no fim, Vítor Pereira foi festejar com os adeptos. Cumprimentou fãs, tirou "selfies" e até cantou.

Mas como foi o caminho do técnico até aqui?

Foi no FC Porto, como adjunto de André Villas-Boas, que uma carreira, até então, sem grande expressão ganhou nova rampa. Após a conquista do campeonato, da Taça de Portugal e da Liga Europa, o agora presidente dos dragões saiu para o Chelsea, para Inglaterra, e Vítor Pereira herdou o comando da equipa portista. Em duas temporadas, o técnico natural de Espinho sofreu apenas uma derrota na Liga e foi bicampeão. Um dos momentos mais icónicos do reinado de Vítor Pereira foi o golo de Kelvin ao Benfica, no Dragão, aos 90+2, que fez ajoelhar Jorge Jesus.