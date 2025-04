Hernán Crespo: “Como não pensar em Portugal para treinar? Quero a Europa, falta-me a Champions”

Numa espécie de lealdade ao sindicato dos nostálgicos viscerais, perguntei a Hernán Crespo se a constituição de cada país não devia proibir o ‘falso 9’. Ele riu-se, não se meteu em enfermidade alheia e declarou que não ia defender a sua raça.

Um dos avançados mais especiais que a América do Sul inventou é treinador desde 2014/15, quando assumiu os juniores do Parma, uma altura dramática do clube onde jogou nos anos 90 (e nos últimos anos de carreira, depois de vestir as camisolas de Lazio, Inter, Milan, Chelsea, Genoa e, claro, do seu River). Chegou ao futebol profissional como treinador no Modena, na Série B italiana, e depois, com o espírito de Ancelotti debaixo da pele, regressou ao seu país para treinar o Banfield e o Defensa y Justicia, onde conquistou a Sudamericana com Enzo Fernández em campo.

“Valdanito” fez então as malas para o Brasil, onde treinou o São Paulo e conquistou o estadual contra o Palmeiras de Abel Ferreira. A seguir, Qatar e Emirados Árabes Unidos, onde voltou a conquistar títulos vários, entre eles a Liga dos Campeões asiática, em 2024. Contas feitas, conquistou seis títulos desde 2020. Agora, aos 49 anos, o homem que protagonizou um dos clips mais belos (“o futebol é fantástico”) quer a Europa e a Champions, que lhe fugiu em 2005 depois de o Milan estar a vencer o Liverpool por 3-0 ao intervalo. Ele fez dois golos, um deles semeia suspiros no mais cínico dos homens...

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Hernán, o futebol continua a ser fantástico?

Para mim, é uma paixão que dura e que não termina. Desde muito pequeno comecei a jogar e até ao dia de hoje não pude sair do mundo do futebol porque me encanta. É fantástico por isso, por muitas coisas. Creio que o futebol é também muito nobre, há que portar-se bem, há que respeitá-lo e as coisas correm bem. Sempre disse que quando se começa a jogar, se se é realmente bom e salvo situações que têm que ver com lesões graves, chega-se à primeira equipa. Joga-se no nível que se consegue, mas o futebol é generoso nisso. Há muitos exemplos. Continuo ligado ao futebol porque o amo.

Lembro-me sempre de umas palavras de Batistuta, que dizia que estava preparado para não ser lembrado. É difícil ter sido um monstro e que depois não o olhem como o ‘9’ que foi? Já lhe aconteceu, passar a ser um homem normal?

Tenho a satisfação de que as pessoas continuam a lembrar-se de mim. Joguei muitos anos na modalidade mais popular do mundo. Se as pessoas se lembram de algo lindo que fiz, está ótimo. As pessoas lembram-se de coisas lindas, não é que me insultem pela rua [risos]. É um motivo de orgulho, mas isso não me muda, não sou nem melhor nem pior pessoa por isso. Respeitei o futebol, fiz o melhor possível com as minhas possibilidades, dei tudo, então não tenho problemas. Se, além disso, deixei boas recordações às pessoas, espetacular. Mas não vivo disso, seguramente, sobretudo hoje sendo treinador. A vida passa por outro lado, passa por ajudar, por dar algo, por tentar que o jogador seja melhor. Ajudá-lo a encontrar soluções dentro e fora do campo, oferecer-lhe ferramentas para que ele encontre um lugar onde se sinta cómodo.

Hmm, hmm.

Afinal de contas, isto é sempre um espetáculo e há que respeitar as pessoas, mas não deixa de ser uma profissão com obrigações. Então, vivo a partir daí, com muita serenidade, sabendo que é um lugar que abarca muitas obrigações e responsabilidades, porque é um trabalho, mas ao mesmo tempo há que respeitar a paixão ou o aborrecimento dos adeptos.