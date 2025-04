"Discuti com ele todos os dias". Nem Eto'o escapava aos "mind games" de Mourinho

"Precisas de um certo perfil de jogador, com a estabilidade mental para lidar com os momentos difíceis. Tens de lhes dizer exatamente o que esperas deles . Já tive centenas de jogadores e olho sempre para cada um deles como uma pessoa diferente da que está ao lado. Cada pessoa é um indivíduo completo", explica José Mourinho, em entrevista à estação de televisão britânica BBC.

Corria o 78.º minuto do Chelsea-Inter de Milão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de 2009/10 quando Samuel Eto'o fez a diagonal para o centro, recebeu a bola na profundidade e, apesar da pressão de John Terry e da aproximação da mancha do gigante Ross Turnbull, atirou a bola para o fundo das redes inglesas, confirmando o apuramento da equipa de Mourinho para os quartos de final.

Samuel Eto'o, diz o treinador português, "é um exemplo de um jogador muito determinado" . Foi o ex-avançado camaronês que, no dia 16 de março de 2010, marcou o golo da vitória (1-0) do Inter no terreno do Chelsea, na segunda mão dos "oitavos" da Champions. Os italiano levavam da primeira mão, em Milão, uma vantagem de 2-1, mas esperava-se um jogo muito difícil em Stamford Bridge.

O técnico frisa que "não faria o mesmo com um jogador de um perfil totalmente diferente". Funcionou com Eto'o devido à força mental do camaronês.

No final, Samuel Eto'o não só marcou o golo decisivo, como fez "um jogo fantástico", segundo José Mourinho. O Inter de Milão viria a conquistar a Liga dos Campeões, a terceira (e última, até ver) do clube italiano e a segunda para o treinador português, que também já vencera em 2004, com o FC Porto.

"Ganhar a Liga dos Campeões é como seres imortal. Serás sempre uma lenda daquele clube", declara o "Special One".

Com passagens por Real Madrid, Maiorca, Barcelona, Everton, Sampdoria e Antalyaspor, entre outros, Samuel Eto'o também viria a jogar no Chelsea, em 2013/14, depois de duas temporadas e meia no Inter e outras duas e meia nos russos do Anzhi. A Champions que ganhou com os "nerazzurri" foi a última de quatro (também venceu uma pelo Real Madrid e duas pelo Barcelona) que levantou durante a carreira, que terminou nove anos mais tarde.

O Inter não voltou a sagrar-se campeão europeu, mas tem possibilidade de repetir o feito esta época. A equipa de Simone Inzaghi apurou-se, na quarta-feira, para as meias-finais da Liga dos Campeões, ao superar o Bayern de Munique (resultado agregado de 4-3), e vai discutir um lugar na final com o Barcelona.