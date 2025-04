Como o Bodø/Glimt se tornou a primeira equipa da Noruega a chegar às meias-finais de uma prova europeia

Em 2021, golearam a Roma de José Mourinho (6-1), chegaram a vencer o Celtic e o AZ Alkmaar, caíndo apenas nos quartos de final da Liga Conferência. Arsenal e PSV Eindhoven também já sofreram para vencer em Bodø.

"Isto é tão bom para nós e para o futebol norueguês, mostra que é possível. Ainda não consegui refletir, mas estou emocionado e orgulhoso, há muitos sentimentos que ainda não consigo colocar em palavras. Temos uma equipa construída por jogadores que não conseguiram ter sucesso em certo ponto nas suas carreiras e conseguimos criar uma equipa muito forte", disse o treinador Knutsen após o jogo histórico em Roma.

O plantel é composto maioritariamente por norueugeses e com muitos jogadores promovidos da formação. A maior deles, já deu o salto para ligas mais competitivas, mas regressaram a casa quando não encontraram sucesso.

O guarda-redes russo Nikita Haikin, que defendeu o penálti decisivo, saiu em 2022 para o Bristol City. Voltou meio ano depois. O lateral-esquerdo é Fredrik Bjorkan e um habitual titular da seleção. Chegou a ir ao Hertha de Berlim e Feyenoord, mas não fez mais de 15 jogos.

O mesmo filme com o capitão Patrick Berg. Igualmente titular na seleção, fracassou em 2021 quando se mudou para o Lens. Evjen chegou a passar pelo AZ Alkmaar e Brondby e Jens Petter Hauge pelo AC Milan e Eintracht Frankfurt. Todos são essenciais no feito desta época.

De "zés-ninguém" para os melhores da Noruega

Bodø é uma pequena cidade com apenas 50 mil habitantes isolada no norte da Noruega. Toda a população não conseguiria encher o estádio do Tottenham, o próximo adversário do Glimt na Liga Europa.

Numa entrevista à Renascença em setembro, no início da fase de liga, Niklas Aune Johnsen, da comunicação do clube, acreditava que a localização do clube ajuda a criar dificuldades.

Na altura, dizia que o Porto "tinha sorte" por ir jogar tão cedo no outono à Noruega.

"No inverno, não é sobre futebol, é sobre sobreviver. O clima é um desafio, mas eu acho que é uma grande vantagem para nós, principalmente nas provas europeias. Os clubes não estão habituados ao relvado sintético, a tanto frio, nem ao vento", explicava.