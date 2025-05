Acerbi derrotou o alcoolismo, dois tumores e salvou o Inter com o primeiro golo na Champions aos 37 anos

"Eu jogava pelo meu pai. Ele preocupava-se muito, talvez demasiado. Gostava mais que eu. Por vezes, talvez estivesse tão focado em que eu estivesse bem que me magoava. E fez-me perder a paixão pelo futebol. Por isso, quando ele morreu, deixei de ter por quem jogar. Por mim, certamente que não seria", admitiu o internacional italiano, em 2020, em entrevista à revista desportiva "L'Ultimo Uomo".

Formado no Pavia, foi durante um empréstimo ao Chievo que Acerbi chamou à atenção do AC Milan. O pai de Francesco morreu em fevereiro de 2012, pouco antes de o defesa se mudar para Milão. Deixou um "vazio" no jovem, de 24 anos, e "o futebol deixou de fazer sentido". Sem o pai a controlar, Acerbi perdeu-se. "Não tinha uma mentalidade profissional. E não me respeitava a mim, ao meu trabalho e a quem me pagava. Chegava muitas vezes bêbedo aos treinos, ou de ressaca pela noite de copos do dia anterior. Cometia muitos exageros", contou.

Acerbi não teve sucesso no Milan. Fez apenas dez jogos e, ao fim de seis meses, foi despachado para o Génova e, mais tarde, recambiado de volta para o Chievo. Nem o retorno a um clube onde brilhara o motivou: "Perante as dificuldade, desisti." Foi assim que Francesco Acerbi foi parar ao Sassuolo, então uma equipa do fundo da tabela na Serie A (esta época, foi de Serie B, mas já garantiu o regresso ao principal escalão). E foi aí que a vida lhe deu o primeiro safanão.