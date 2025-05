Os 40 anos do desastre de Heysel e a "injustiça de perder um pai para um jogo de futebol"

Um casal idoso abraça-se. Ele sussurra-lhe no ouvido, segura-lhe a cabeça. A emoção é visível no rosto dela, que veste uma camisola às riscas pretas e brancas. Uma visão romântica, até que a câmara se afasta e, em torno do casal, vemos vários corpos estendidos na rua e o caos de polícia, bombeiros e civis que os tentam socorrer. Esta é uma das imagens mais marcantes do desastre no Estádio Heysel, que aconteceu há 40 anos.

Quarenta anos desde que 39 adeptos de futebol morreram no mesmo dia, na mesma cidade, no mesmo estádio da final da Taça dos Campeões Europeus de 1985. Os adeptos da Juventus e do Liverpool estavam alocados às respetivas zonas em bancadas opostas do estádio. Contudo, ao passo que os italianos tinham toda uma bancada para si, os ingleses só tinham dois terços de uma baliza. A curva Z, que "roubava" o resto, era para os neutros. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Contudo, a maior parte dos bilhetes foi parar a adeptos da Juventus, fossem eles italianos expatriados ou viajantes para a final. E a separar essa secção do mar de adeptos do Liverpool estava apenas uma cerca baixa e frágil, facilmente ultrapassável. Mais ainda quando os hooligans começaram a exaltar-se. Voaram garrafas, calhaus soltos do betão do estádio, garrafas. Foi o primeiro aviso. Ao segundo, os adeptos do Liverpool rasgaram a grade e alguns atravessaram para o outro lado. Por precaução, os apoiantes da Juventus resguardaram-se junto a um muro. À terceira, foi de vez: os "hooligans" invadiram a secção Z, empunhando garrafas partidas e barras de metal. Os adeptos que tinham bilhete para aquele setor ficaram encurralados entre dois muros - e ambos cederam. E entre o esmagamento e a debandada, 39 pessoas morreram e mais 600 ficaram feridas.

Andrea Lorentini não estava lá. Tinha apenas três anos quando o betão cedeu e levou consigo centenas de pessoas. "Foi talvez o maior desastre desportivo europeu do século passado. Provoca, sobretudo em quem o viveu em primeira mão, emoções ainda fortes. Eu era apenas uma criança. Mais tarde, fui descobrindo, contaram-me aos poucos. Foi algo que fui aprendendo aos poucos, enquanto crescia", conta, em entrevista à Renascença.

Entre fotos e recortes de jornais, Andrea cresceu com as memórias, mas sem pai. Roberto Lorentini, médico e então com 31 anos, foi uma das vítimas do desastre de 1985. Morreu a tentar salvar uma criança. "Quando houve as primeiras investidas dos 'hooligans' ingleses, ele protegeu-se, salvou-se. Mas depois voltou para o meio da bancada, para a curva Z, onde tinha ocorrido aquele episódio de violência, para ajudar uma criança na bancada. E enquanto prestava assistência, chegou uma nova leva de vândalos ingleses e ele perdeu a vida", relata Andrea. Pelo heroísmo que demonstrou, Roberto recebeu, "post mortem", uma medalha de prata por bravura civil — o equivalente à medalha de serviços distintos, em Portugal. Andrea tenta aprender com o pai. É presidente da associação das famílias das vítimas da tragédia de Heysel e dedica-se a ensinar aos mais jovens a importância dos valores positivos e do "fair play" no desporto. "Trabalho em conjunto com outros familiares para perpetuar a memória do meu pai e das outras vítimas,. Durante o ano, temos vários encontros e tentamos que as crianças compreendam os valores positivos do desporto, em particular o fair-play. É um compromisso difícil, mas ajuda-nos a dar significado e a honrar a morte dos nossos entes queridos. Morrer por um jogo de futebol é absurdo, não tem lógica. O que podemos fazer é tentar que as novas gerações reflitam, para que determinados acontecimentos nunca mais se repitam e possamos viver o desporto, e o futebol em particular, de uma forma mais correta, saudável e sem violência", sustenta. Andrea Lorentini não esquece, porém, que teve de crescer sem o pai por causa desta tragédia: "Hoje, claramente, permanece uma sensação de injustiça e também de raiva. Porque perder um pai para um jogo de futebol é uma coisa absurda. Por isso é claro que vamos sempre carregar esse sentimento de injustiça. É inegável." O desastre de Heysel não roubou a Andrea o gosto pelo futebol. Praticou e, atualmente, é jornalista desportivo, porque "o desporto não é o que aconteceu no Heysel, é outra coisa".

Italo Cucci era um conhecido jornalista italiano, da revista "Guerin Sportivo", quando os muros do Heysel caíram. "Eu estava lá e lembro-me de tudo, minuto a minuto", garante, em entrevista a Bola Branca. Com a voz cada vez mais embargada, o antigo repórter relata o dia em que teve de escrever sobre morte em vez de futebol: "Como o jogo nunca mais começava, e vi que na curva Z estava um muro caído, andei por todo o estádio até encontrar uma porta verde que dava para um pátio, onde estavam todos os cadáveres. Todos eles. Um deles estava virado, com a cabeça inclinada para trás, na minha direção, com os olhos abertos. Essa memória atormentou-me por muito tempo." "Voltei à tribuna de imprensa para avisar todos os meus colegas que havia dezenas de mortos. Na cabine de imprensa, continuámos sem saber de nada. Eu era um jornalista muito popular na altura e, a dada altura, muitos familiares viram-me nas bancadas. Começaram a dizer: 'Telefona para minha casa, eu dou-te o meu número. Liga, diz-lhes que estou vivo'. Quem queria trabalhar naquele dia? O mais famoso jornalista italiano, Gianni Brera, chorava como uma criança e dizia, 'Eu escrevo sobre desporto, não sobre a morte'", recorda. Para perceber Heysel, é importante saber o que acontecera em Roma um ano antes. Depois de o Liverpool derrotar a Roma na sua casa, os adeptos locais viraram-se contra os ingleses, que viram o regresso aos hotéis barrados e tiveram de se refugiar na embaixada britânica. Bruxelas, um ano mais tarde, e novamente contra uma equipa italiana, era uma oportunidade de vingança

Essa sede de retribuição não foi o único fator a contribuir para esta tragédia. A verdade é que o então velhinho Estádio Heysel era uma espécie de bomba-relógio. "Quem autorizou um jogo daqueles em Heysel, que já era, por si só, um cemitério? Um estádio feio, velho", denuncia Italo Cucci. Andrea Lorentini concorda: "A UEFA, depois de ter sido condenada no julgamento do Heysel, é agora diretamente responsável pelos eventos que organiza. Portanto, é óbvio que um estádio como aquele já não seria escolhido e já não haveria tão poucos polícias como havia para dividir os 'hooligans' do sector Z." Foi um dia em que falhou tudo. O comportamento dos adeptos, a escolha do estádio, a organização do evento, o policiamento, a segurança no estádio e a reação imediata das autoridades belgas. "Os belgas não nos diziam nada. Eu estava lá, estava o ministro dos Negócios Estrangeiros do governo italiano, Gianni De Michelis. Os 'gendarmes' expulsaram-no. Ou seja, total inépcia. Incompetência", acusa Italo Cucci, para quem esta tragédia aconteceu "por causa da violência, da embriaguez e da maldade" daqueles "hooligans" e de "uma organização estúpida e criminosa da polícia belga", num estádio "a cair aos bocados". A final realizou-se apesar da tragédia. Começou com uma hora de atraso, mas os adeptos que permaneceram no estádio puderam ver a Juventus derrotar o Liverpool, por 1-0, com um golo de penálti de Michel Platini. "Muitos disseram que era uma loucura", lembra Italo Cucci. "Eu falei com um polícia à paisana e ele explicou-me que tínhamos de jogar enquanto a polícia levava todos os adeptos do Liverpool em camiões e os transportava para o aeroporto. Foi por isso que o jogo se realizou. Se não, os italianos que já tinham ouvido alguma coisa teriam ido para a bancada dos 'reds' e teria havido uma confusão", assinala.

Dezenas de adeptos foram a tribunal, na sequência do desastre. Catorze foram condenados a pena de prisão de três anos, embora as suas sentenças tenham sido, mais tarde, reduzidas. Também houve consequências para vários oficiais belgas. A UEFA baniu todos os clubes ingleses das competições europeias por cinco anos e o Liverpool por seis. O Estádio Heysel continuou a ser usado até 1990, até ser banido pela UEFA por dez anos. Mais tarde, sofreu uma transformação de fundo e em 2024 serviu de igreja para uma eucaristia do Papa Francisco. A tragédia em Bruxelas também teve repercussões na forma como é feito o policiamento ao futebol. Desde então, "as polícias profissionalizaram-se na forma como começaram a olhar para os eventos desportivos, principalmente o mundo do futebol", como explica à Renascença o especialista em segurança interna Hugo Costeira. "Começámos a ter dinâmicas distintas, elementos de unidades especiais de polícia a policiar determinados jogos de futebol e determinadas claques, e o movimento dessas claques a nível nacional. As nossas forças de segurança começaram a dar a estes eventos uma avaliação de risco a partir de toda a informação recolhida. Em 40 anos, muito mudou", refere. Hugo Costeira lembra o episódio do "very light" da Taça de Portugal, em 1996, quando um adepto do Sporting, Rui Mendes, foi vítima de um "very light" lançado por um apoiante do Benfica, que "também marcou a forma como, em termos internacionais, as polícias começaram a olhar para a utilização da pirotecnia dentro dos recintos desportivos". E a morte de Marco Ficini, um adepto italiano do Sporting atropelado mortalmente por outro do Benfica.