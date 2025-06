Quem é Mastantuono, o novo avançado do Real Madrid que esteve na órbita do Benfica?

Franco Mastantuono chamou à atenção do mundo quando, aos 17 anos de idade, marcou golo de livre direto no último mês num dérbi entre River Plate e Boca Juniors. Agora, deverá estar a caminho do Real Madrid.

Os grandes europeus têm estado cada vez mais atentos às pérolas do continente sul-americano, particularmente o Real Madrid, que o repetiu fórmula com Endrick, Vinícius Jr. e Rodrygo. Também o Chelsea seguiu o modelo ao contratar Estêvão bem cedo.

Mastantuono é mais um desses casos. Tem apenas 17 anos, é da geração de jogadores como Lamine Yamal, Rodrigo Mora e Quenda, e prepara-se para custar 45 milhões de euros aos cofres do Real, valor da cláusula de rescisão no contrato com o River Plate.