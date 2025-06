João Martins, adjunto do Palmeiras: "FC Porto tem jovens irreverentes e criativos do meio-campo para a frente"

Estêvão despede-se do Palmeiras a caminho do Chelsea, numa altura em que Rodrigo Mora está a "explodir" de azul e branco. Em declarações a Bola Branca , João Martins fala também sobre estes dois jovens, que estão a deixar marca no futebol mundial.

A poucos dias do FC Porto-Palmeiras, a contar para o Mundial de Clubes, a Renascença falou com João Martins, treinador adjunto de Abel Ferreira no clube brasileiro.

Mas o FC Porto tem muita qualidade do meio-campo para a frente, com jogadores jovens, irreverentes, criativos. Vamos ter de usar algumas armas para bloquear e tentar superiorizar-nos na intensidade, na agressividade. Usar os nossos pontos fortes na organização para tentar superar os momentos fortes do FC Porto, não deixar os três da frente terem espaço e, depois, com bola, tentar aproveitar as costas dos defesas. Vai ser um bom jogo, engraçado de ver.

O Abel costuma bater nos calendários e excesso de jogos. Com que espírito está ele a olhar para este Mundial? Nós já andamos a preparar os jogos do Brasileirão e da Libertadores para esta competição. Usar esta motivação extra de estar no meio dos melhores e entre os melhores para os motivar antes, quase como se os jogos que vinham fossem de preparação.

Alan Shearer disse que o Palmeiras ia vencer o grupo. Qual é a expectativa para o torneio? Alguma meta mínima?

É claro que todos nós queremos passar a fase de grupos, esse é o principal objetivo a curto prazo, mas para isso acontecer tem de ser jogo a jogo. Sabemos que é muito importante entrar bem, se possível com uma vitória. A história diz-nos que é essencial e é para isso que vamos trabalhar, para conseguir somar três pontos e, no segundo jogo, se possível, garantir a nossa passagem à fase seguinte.

É a despedida do menino Estêvão, certo? Já cobraram dele "coisas belas" para o adeus?

Relativamente ao Estêvão, pedimos-lhe para aproveitar ao máximo todos estes momentos, com todo o profissionalismo que tem tido até hoje. Que dê o seu melhor, se possível mais 5% do seu melhor na resiliência, no sacrifício, na qualidade, que vai ser essencial. Todo o mundo do futebol já o conhece bem e esperemos que faça um belo campeonato e que tenha muito sucesso.

Queria fazer paralelo com Rodrigo Mora, do FC Porto, e saber se tem alguma teoria sobre o porquê de andarmos a ver tantos miúdos a aparecer e já com tanta maturidade...

Os jovens são o futuro. Cada vez aparecem mais cedo porque cada vez o investimento é maior na formação, cada vez os jogadores são escolhidos mais cedo, cada vez têm mais qualidade de treino. O mercado está muito agressivo e são os melhores. Há o exemplo do [Lamine] Yamal [do Barcelona], do Estêvão, do Mora. São jogadores com muita qualidade. O Mora é um caso idêntico ao do Estêvão, a diferença é que o Estêvão daqui a três semanas já está num grande europeu – o Chelsea – e o Mora, tudo a correr normalmente, também deverá acontecer isso a curto, médio prazo. Espero que só demonstre a sua qualidade a seguir ao jogo do Palmeiras, mas é aproveitar o que eles acrescentam ao futebol moderno: a irreverência e a criatividade, argumentos que dão vida ao espetáculo.