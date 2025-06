O que é, como funciona, quanto ganham FC Porto e Benfica? Tudo o que precisa de saber sobre o Mundial de Clubes

As equipas são distribuídas por oito grupos de quatro, em que jogarão três partidas, cada. Os dois primeiros classificados de cada grupo avançam para os oitavos de final, com eliminatórias a uma mão até à final.

Os EUA, que também vão acolher o Mundial 2026 de seleções, juntamente com México e Canadá, disponibilizaram 12 estádios em 11 cidades para esta prova: Rose Bowl em Pasadena (Los Angeles) — o estádio com maior lotação: 89.702 lugares —, MetLife em East Rutherford (Nova Iorque) — o palco da final e com capacidade para 82.500 pessoas —, Bank of America em Charlotte, Mercedes-Benz em Atlanta, Lumen em Seattle, Lincoln Financial em Filadélfia, Hard Rock em Miami Gardens (Miami), Camping World e Inter&Co em Orlando, Geodis Park em Nashville, TQL em Cincinnati e Audi em Washington DC.

Caminhos dos clubes portugueses

Há duas equipas portuguesas em prova: FC Porto e Benfica.

Os dragões estão no grupo A, com os norte-americanos do Inter Miami (que ocuparam a vaga de equipa da nação anfitriã), os egípcios do Al Ahly e os brasileiros do Palmeiras. O Al Ahly-Inter Miami é a partida de abertura da competição. O Porto estreia-se diante do Palmeiras, no domingo, às 23h00, em Nova Jérsia.

O Benfica está inserido no grupo C, com os alemães do Bayern de Munique, os neozelandeses do Auckland City e os argentinos do Boca Juniors. É precisamente diante dos sul-americanos que as águias se estreiam, às 23h00 de segunda-feira, em Miami.

Caso avance para os oitavos de final, o Porto terá pela frente uma equipa do grupo B, que tem Paris Saint-Germain (França) e Botafogo (Brasil), os campeões europeu e sul-americano, respetivamente, além de Atlético de Madrid (Espanha) e Seattle Sounders (EUA). Já o grupo do Benfica cruza-se com o D, que tem Flamengo (Brasil), Ésperance de Tunis (Tunísia), Chelsea (Inglaterra) e Los Angeles FC (EUA).