"Viemos quatro treinadores para o Oviedo, vivíamos numa casa, 24h a trabalhar". Há um português no regresso à La Liga

Dez semanas, 14 jogos e uma missão: a subida à La Liga. Foi este o desafio de Nuno Gomes, português que é adjunto de Veljko Paunovic, que conseguiu o regresso do Real Oviedo à principal divisão do futebol espanhol. O clube das Astúrias esteve mais de duas décadas afastado dos grandes palcos, chegou a cair na quarta divisão e esteve perto de fechar por problemas financeiros. Depois de uma tentativa falhada na época passada e aos ombros da lenda local Santi Cazorla, o Real Oviedo conseguiu o regresso com uma reviravolta na final contra o Mirandés. Em entrevista à Renascença, Nuno Gomes explica o sucesso por trás da subida com apenas dez semanas de trabalho, a possível continuidade de Cazorla na La Liga e como se poderá manter o clube na próxima época.

Já está recuperado dos festejos? Depois de 24 anos sem subir à La Liga, a cidade estava muito ansiosa, as celebrações foram efusivas e com muito vigor. Foram mesmo muitos anos, coincidiu com um fim de semana largo, foi sábado e domingo. Foram dias incríveis, foi forte. A própria final do "play-off" foi dura. Perderam a primeira mão e começaram também em desvantagem no segundo jogo em casa... Sabíamos que o Mirandés teve um percurso exemplar. Foi com mérito que chegou até à final, eram muito intensos, futebol muito direto, físico e um plantel com muito jovens. Depois de 46 jogos ainda ter uma final torna-se um campeonato muito extenso. Nota-se o cansaço dos jogadores no fim da época e o Mirandés não esperava lutar pela subida. Beneficiámos da experiência, termos um plantel com mais maturidade e experiência de subida. Tínhamos um plantel mais extenso e fizemos alguma rotação e o Mirandés já chegou ao prolongamento com o mesmo 11, notou-se que a qualidade do nosso plantel veio ao de cima. Foi uma parte chave no segundo jogo.

O Santi Cazorla é, naturalmente, o jogador mais conhecido e focou-se muito nele o "play-off". Continua a ser decisivo? Todos conhecem o percurso desportivo do Santi, foi importante no Arsenal e na seleção espanhola. Pouco posso acrescentar nesse sentido. O que se nota é o amor que ele sente pelo clube, é um excelente profissional, ou não teria este rendimento aos 40 anos. É muito bom colega, um grande exemplo na recuperação, treino e alimentação. Para mim, o que mais me marcou foi a parte humana, não é o que por vezes se imagina de um jogador de elite: é afável, cara a cara, bom coração, trata todos bem. Quando chegámos vimos um grupo incrível, jogadores muito conectados, adeptos e funcionários que sentem muito o clube, queriam mesmo devolvê-lo à primeira divisão. O Santi encabeçava essa ligação. Ele queria até voltar sem ganhar salário, por aí se vê essa ligação forte. A liga tem regras, teria de ter um vencimento mínimo. Ele é um ícone da cidade. No festejo na câmara após a subida, o presidente atribuiu-lhe o nome de uma praça. Imaginemos o Marquês de Pombal, agora lá chama-se praça Santi Cazorla. Nada apagará isso. Saiu muito jovem de lá, mas sempre viveu o clube e conseguimos presenteá-lo com este feito, que ele diz que é o jogo mais importante da carreira dele. Poderá continuar convosco na La Liga? Depende do que o Santi sentir, são 40 anos, são muitos quilómetros nas pernas, é uma decisão dele querer continuar. Isso requer tempo, sacrifício familiar e dedicação, depende se ele quererá estar com o Oviedo na La Liga. Da nossa parte seria uma alegria tê-lo. Ele sabe que se não estiver para 90 minutos, está para 60, 45 ou 30. Sempre fomos diretos com ele, na gestão dele, gerimos muito em treino e ele sempre aceitou fenomenalmente. Titular, ou entrando mais no final do jogo, seria uma alegria ter um atleta assim, mas dependerá de como se sentir após as férias.