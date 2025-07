Pioneiras da seleção inglesa recolhem cartas dos adeptos para entregá-las em mão às campeãs europeias

Janet foi uma das "Lionesses originais", como são chamadas as jogadoras que participaram no primeiro jogo oficial da seleção feminina de Inglaterra. Participou no triunfo sobre a Escócia, por 3-2, em 1972, e somou, no total, 11 internacionalizações. Ela e Sue Whyatt são amigas próximas.

Não foram apenas adeptos "comuns" que manifestaram apoio à seleção inglesa, antes do Europeu feminino. Também jogadores da seleção masculina, como Reece James — irmão de Lauren James, uma das maiores estrelas das "lionesses" — Anthony Gordon, Conor Gallagher, Dean Henderson, Eberechi Eze e Noni Madueke, escreveram cartas de apoio e encorajaram outros a participar na iniciativa.

Apesar do apoio das pioneiras e dos adeptos, a Inglaterra entrou com o pé esquerdo no Euro 2025, com uma derrota, por 2-1, perante a França. Foi a primeira vez na história da prova que a campeã em título perdeu na estreia. Foi também a primeira derrota da carreira de Sarina Wiegman, selecionadora inglesa, num Europeu, depois de ter vencido as edições de 2017 e 2022 — primeiro com os Países Baixos, o seu país natal, e depois com a Inglaterra — sem qualquer derrota.

Um resultado especialmente preocupante para as inglesas, considerando que estão no "grupo da morte", que além das francesas conta com, precisamente, os Países Baixos, além do País de Gales. Na primeira jornada, as neerlandesas venceram as galesas por 3-0, o que deixa Inlgaterra e Gales no fundo do grupo, sem pontos. Na próxima partida, na quarta-feira, as campeãs defrontam os Países Baixos.