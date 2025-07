Kosovare Asllani, a capitã sueca que quebrava regras "só para ver como reagiam"

Gerhardson raramente se levanta do banco de suplentes. Quando o jogo está a correr mal, o toque a reunir é dado pela capitã e as jogadoras juntam-se no centro do campo, debatem entre si, chegam às próprias conclusões. Asllani enverga o "9", número que na Suécia é para médios — ocupa a posição "10", acelera o jogo com passes já pensados antes de a bola lhe chegar aos pés e cria espaços para si e para as companheiras; na defesa, é a primeira a pressionar, no sistema típico da seleção sueca, que empurra o opositor para as linhas laterais, e interceta linhas de passe.

"Ela tem uma noção tão boa do jogo. É incrivelmente boa no trabalho defensivo. São normalmente as avançadas que iniciam tudo para nós, são muito boas a pressionar alto", elogiou Gerhardsson, durante o Mundial 2023.

Depois de a Suécia eliminar os Estados Unidos nos oitavos de final desse Campeonato do Mundo, Asllani foi a primeira a sair em defesa da seleção norte-americana, face às críticas: "Elas são pioneiras, elevam o jogo e abrem portas para o resto da comunidade e do mundo. São as primeiras em tudo."

Um sinal de maturidade de uma jogadora que, pela primeira vez num grande torneio, envergava a braçadeira de capitã da Suécia.

Inspirar as jogadoras do futuro

Dois anos depois, e mesmo estando já quase a completar 36 anos de idade — apaga as velas a 29 de julho, dois dias depois da final do Euro 2025, pelo que poderá celebrar com o título de campeã europeia —, continua a assumir-se como o centro do jogo da Suécia. E com números: fez a assistência para o golo da vitória de Filippa Angeldahl frente à Dinamarca, e marcou e assistiu diante da Polónia.

Duas exibições de grande destaque que ajudaram as suecas a garantir, logo à segunda jornada, o bilhete para os quartos de final. O momento mais marcante, contudo, aconteceu fora de campo, ainda no túnel de acesso ao relvado.

Mesmo antes da aparição das equipas sob os holofotes, as câmaras captaram uma curta conversa, sorridente, entre Asllani e a menina que ia entrar com ela em campo. A jogadora viu que a pequena Dahlia, de sete anos, estava nervosa com a ideia de aparecer em frente aos 17.319 espectadores nas bancadas e deu-lhe a mão.

"Eu nunca tinha estado à frente de tantas pessoas", contou a menina anglo-suíça, em entrevista ao jornal suíço "Blick", no dia seguinte à partida.