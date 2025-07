Paredes tinha um sonho desde que saiu do Boca. Agora vai jogar "no pátio de casa" de Riquelme

Leandro Daniel Paredes Benítez, um rapaz nascido em 1994 em San Justo, na província de Buenos Aires, jogou apenas 31 jogos enfiado na camisola do Boca Juniors. É manifestamente pouco para tanto amor por cumprir. O médio torna-se no quinto campeão do mundo a voltar ao futebol argentino, depois de Germán Pezzella, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, todos no River, e Ángel di María, no Rosário Central. O novo reforço do Boca Juniors, que piscou o olho à braçadeira de capitão, sabe que não será aplaudido nas canchas pelo país fora, até comentou isso com Di María.

Uma coisa é certa para Paredes, que tinha os pais na bancada, felizes da vida. “A minha vida, a minha carreira, movem-se pelas paixões e pelo amor, o meu regresso é apenas pelo amor que sinto ao clube. Mais do que o Boca me dá não posso pedir, espero devolver um pouco de tudo o que me deu…”

O Boca Juniors estreia-se no campeonato no domingo, pois claro, no campo do Argentinos Juniors.