"A Olivia foi a jogadora que mais perguntas me fez". Como o Sporting descobriu a futura jogadora mais cara da história

Aquilo que mais surpreendeu João Almeida Rosa na primeira vez que viu Olivia Smith jogar, nos Universitários dos Estados Unidos, foi "o quão completa" já era, aos 18 anos. Mais tarde, quando o Sporting tentava contratá-la, impressionou-o a maturidade "totalmente invulgar". Dois anos depois, a avançada canadiana está prestes a assinar pelo Arsenal e tornar-se a jogadora mais cara da história. "A Olivia é uma jogadora que combina capacidades físicas que se notam à primeira vista, o facto de ser muito forte, muito rápida, muito potente, com capacidades técnicas", assinala o scout, em entrevista à Renascença.

Quando descobriu Olivia Smith, jogava a avançada pela Universidade de Penn State, João Almeida Rosa liderava o departamento de scouting da equipa feminina do Sporting (deixou o clube no final de maio). O técnico ainda se lembra do que lhe chamou mais à atenção, à primeira vista: "A qualidade, essencialmente. Ou seja, o quão completa é."

"Quando se consegue conjugar capacidade física com a capacidade técnica dela e com um 'mindset' competitivo, que é também muito acima da média para uma jogadora ofensiva... Estamos a falar de uma extrema, às vezes média ofensiva, uma jogadora de último terço. Não é normal a fome que ela tem a correr atrás da bola. Não é normal o empenho e a intensidade que ela coloca no momento defensivo. A Olivia é um perfil muito completo. Foi, em termos de características, aquilo que primeiro me fez pensar que estávamos perante uma jogadora diferente", diz.

Nessa altura, Olivia Smith já se tinha estreado pela seleção principal do Canadá — dois jogos amigáveis, quando tinha 15 anos. Estivera, depois, quatro anos ausente. "O futebol está cheio de altos e baixos e eu tive alguns momentos muito, muito baixos nesses quatro anos", contou a própria Olivia Smith à Renascença, em fevereiro de 2024, quando jogava no Sporting.

Uma lesão também tinha prejudicado a sua afirmação, o que fazia com que poucos minutos tivesse com Penn State. "Ficou-me a pulga atrás da orelha", confessa Almeida Rosa, que além da questão das lesões, e da própria qualidade da equipa em que a jogadora estava inserida, encontrou outro problema. Olivia estava a jogar a média, quando a sua melhor posição, no entender do então scout do Sporting, era nas alas. É, aliás, a extrema que faz carreira desde que ingressou no Sporting. "A única questão ali era o facto de estarmos perante uma jogadora muito jovem, de 18 anos, que ainda nem sequer se tinha afirmado nos campeonatos universitários. Mas eu confio nos meus olhos, e tive sorte também de fazer parte de um clube que confiava também naquilo que eu dizia, e uma estrutura muito perspicaz desse ponto de vista, uma treinadora [Mariana Cabral] também sem medo de arriscar em talento jovem, independentemente dos estatutos e do CV que já se possa ter ou não, e avançámos", relata.

Se Almeida Rosa já estava "entusiasmado" com a possibilidade de contratar Olivia Smith durante esse processo inicial, quando a conheceu, saiu da reunião "ainda com mais certezas de que estava perante uma jogadora diferente". "A Olivia tem um 'mindset', uma maturidade, que é totalmente invulgar. A Olivia chegou à reunião e ainda hoje é a jogadora que mais perguntas me fez. Quis saber tudo sobre o Sporting, desde a forma de jogar, a forma como a víamos, que defeitos e qualidades encontrávamos, no que é que achávamos que ela podia melhorar, se o clube tinha departamento de nutrição. Perguntou-me tudo aquilo que tu possas imaginar. Ela tinha um blocozinho com uma lista. Isto não é muito comum, muito menos numa jogadora de 18 anos. Portanto, além das capacidades que conseguimos ver em vídeo, ao conhecê-la ficou muito claro que a Olivia muito dificilmente não teria sucesso", assinala. E em que é que Olivia Smith podia, efetivamente, melhorar? "Essencialmente, na tomada de decisão. Depois, coisas que só a regularidade e a continuidade é que dão, e ela não estava a ter essa regularidade e essa continuidade", explica. Em concordância com o Sporting, Almeida Rosa explicou à internacional canadiana que a via como uma extrema, não como média interior, e que "desse ponto de vista, ela iria crescer a partir do momento em que tivesse continuidade nas suas principais qualidades". "Proporcionar-lhe situações de um contra um, proporcionar-lhe situações de finalização, proporcionar-lhe situações de ataque ao espaço, questões em que ela é muito forte", enumera.

O scout considera, também, que a avançada "podia e ainda pode" melhorar no jogo interior, ainda que considere que já houve melhorias. Quando à tomada de decisão, Olivia "cresceu bastante no Sporting". "Havia e ainda há arestas por limar, mas a Olívia já era uma jogadora extraordinária", sublinha. Foi nessa reunião, que "correu muito bem", que João Almeida Rosa ficou convencido de que Olivia Smith rumaria ao Sporting. "Nós nunca temos a certeza absoluta, mas com o tempo e com a experiência, sinto que vou ganhando a capacidade de entender um bocadinho o outro lado. E eu senti que não só a Olívia, mas também o agente e os pais gostaram imenso do projeto que lhes foi apresentado. As coisas batiam todas certo, percebeu-se rapidamente que era bom para nós, mas também era bom para ela, e só assim é que faz sentido. Nessa primeira reunião, fiquei logo com o 'feeling' de que a Olívia vinha para o Sporting", conta, nesta entrevista a Bola Branca. Ao longo da temporada que Olivia Smith passou no Sporting, outras características vieram ao de cima: "É uma miúda super humilde, super trabalhadora, que é ambiciosa mas não passa por cima de ninguém." A época no Sporting correu bem e atraiu olhares. A canadiana marcou 16 golos e fez dez assistências em 28 jogos e tornou-se rapidamente a principal figura da I Liga portuguesa. Terminou a temporada com 19 anos — não chegaria para beber uma "pint" em Inglaterra, mas foi o suficiente para pôr preto no branco e rumar ao Liverpool, a troco de 250 mil euros.

Hoje em dia, João Almeida Rosa mantém "uma boa relação" com a avançada, assim como com a família, que é "muito próxima, aquilo que a família de uma futebolista deve ser". O sucesso que a jovem está a ter "não surpreende nada", por todas as características já detalhadas, assim como pela capacidade que tem para se adaptar a qualquer sistema. Algo que será valioso para o futuro. "A Olivia é daquelas jogadoras que dão em qualquer clube. Se for colocada numa equipa que joga mais num estilo de posse de bola, em ataque continuado, organização ofensiva, como era o Sporting, a Olivia vai dar, porque vai receber muitas vezes a bola em situações ofensivas, que é aquilo em que é melhor. Se for colocada num contexto mais de transição, também vai dar, porque ataca espaços, é fortíssima e, portanto, se tiver espaços é muito complicado pará-la. A Olivia dá à direita ou dá à esquerda, porque joga muito bem com os dois pés. A Olivia dá mais aberta no corredor, porque é muito forte no 1 contra 1, mas também dá por dentro, porque tem uma fantástica relação com a baliza", enaltece. Ao ler as notícias de que Olivia Smith está prestes a tornar-se na jogadora mais cara de sempre, João Almeida Rosa fica "feliz por ter ajudado". Ainda assim, sublinha que "o mérito é 100%" da jogadora. "Há aqui uma série de atributos que normalmente se vêem isolados, mas não se vêem em conjunto na mesma atleta", reforça. No Arsenal, o destino mais que provável da internacional canadiana, de apenas 20 anos, a adaptação também não será difícil, e não apenas porque Olivia já conhece a Super League e fala inglês: "É uma miúda muito fácil de se integrar num grupo. Elas vão gostar muito da Olivia, de certeza absoluta."