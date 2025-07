"Vamos todos vibrar pelo Sunderland". Reinildo Mandava é o primeiro moçambicano a jogar na Premier League

O Sunderland ganhou cerca de 33 milhões novos apoiantes após a contratação do defesa Reinildo Mandava, que será o primeiro moçambicano da história a jogar na Premier League.

O lateral, de 31 anos, terminou contrato com o Atlético de Madrid, onde jogou as últimas três temporadas e meia, e assinou pelo clube inglês a custo zero, tornando-se o 127.º país representado na Liga inglesa.

Chiquinho Conde é o selecionador moçambicano. Conhece bem Reinildo e, em entrevista à Renascença, destaca o momento histórico para um atleta que tem vindo a ser uma das principais bandeiras desportivas do país nos últimos anos.

"É um momento histórico que vai catapultar as novas gerações. Não é fácil chegar à Premier League, mas é possível chegar lá quando olhamos para a trajetória do Reinildo. Está num campeonato de sonho e estamos todos ansiosos para o ver nesse palco", explica.

Já há muitos anos a jogar ao mais alto nível, Reinildo reforça um clube recém-promovido, que Chiquinho Conde espera que seja competitivo: "Vamos todos vibrar pelo Sunderland. Não sendo um clube de topo, na Premier League todas as equipas têm condições para ser competitivas. Espero que façam um bom campeonato, porque ele merece."

Para além de seu selecionador, Chiquinho Conde é conterrâneo de Reinildo. Ambos nasceram e cresceram na Beira.

"Conheci-o quando ele estava nos juniores do Ferroviário da Beira, depois subiu à equipa principal e venceu um campeonato. Sempre esteve no meu radar e quis contratá-lo para o meu clube em Moçambique", recorda.