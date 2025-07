Hannah Hampton não podia jogar futebol. Não só joga, como é a número 1 de Inglaterra

Na realidade, Hannah Hampton até nem jogava à baliza, originalmente. Nas escolinhas do Villarreal, quando os pais se mudaram para Espanha, quando tinha cinco anos, alinhava nas equipas de rapazes como ponta de lança.

Foi, aliás, em Valência que aprendeu a falar espanhol. Hoje em dia, gosta de aprender as línguas das companheiras de equipa do Chelsea, de forma a poder conversar com todas elas nas suas línguas-mãe, no norueguês ao japonês.

"Vejo o quão felizes as pessoas ficam quando falo na sua língua", explica à "ELLE".

De volta às balizas: quando a família regressou a Inglaterra, aos 12 anos, Hannah juntou-se à academia do Stoke City, também como jogadora de campo. Contudo, logo ao primeiro jogo, diante do Liverpool, teve de substituir o guarda-redes.

Um scout que estava na bancada e não sabia que era a primeira vez que Hannah jogava na baliza convidou-a para um estágio da seleção inglesa de sub-15.

Qualidade com as mãos e com os pés

Foi no Birmingham City que Hannah Hampton começou a dar nas vistas no futebol sénior. Tinha apenas 16 anos quando se juntou ao clube da terra onde nascera. Aos 18, ganhou a titularidade, à frente de guarda-redes mais velhas, e com ela, as "blues" chegaram ao quarto lugar do campeonato. No verão de 2021, atravessou a cidade, a par da treinadora Carla Ward, para se juntar ao Aston Villa.

Poucas pessoas no futebol conhecerão Hampton melhor do que Ward. Em entrevista ao portal "The Athletic", a técnica recorda que, no primeiro dia em que se conheceram, a jovem contou-lhe que o seu sonho era jogar pelo Chelsea.

"Eu disse-lhe: 'Dá tudo pela minha equipa e eu ajudo-te a chegar lá'", relata Ward, que ficou mais impressionada ainda no segundo dia, à primeira sessão de treinos.

"Tecnicamente, [Hampton] é uma das futebolistas mais dotadas com que já trabalhei. Teria adorado vê-la como jogadora de campo. Ela nasceu para jogar futebol. É ridiculamente boa a defender, e a sua capacidade atlética, alcance e salto são fantásticos. Como guarda-redes, tem tudo", relembra a treinadora.